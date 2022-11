per Mail teilen

Licht ausmachen, nicht so warm duschen, weniger heizen - überall machen sich Menschen gerade Gedanken, wie sie zu Hause am besten Energie sparen können. Helfen wollen dabei jetzt Studierende aus Freiburg und Offenburg. Sie wollen den Bürgern zeigen, wie sie die Heizung in den eigenen vier Wänden optimieren können - und nebenbei noch den Fachkräftemangel bekämpfen.