Pilotstudie zu legalem Verkauf von Cannabis-Produkten in Basel

In Basel können 400 Menschen bald Cannabis ganz legal kaufen. Die Stadt will wissen, wie sich die Legalisierung auswirken könnte.

Neben Alkohol ist Cannabis in der Schweiz - wie auch in Deutschland - die meist konsumierte Droge. Und ebenso wie in Deutschland wird in der Schweiz über die Vor- und Nachteile einer Legalisierung diskutiert. Etwas Klarheit soll jetzt eine Pilotstudie bringen, die demnächst in Basel beginnt.

Cannabis wird von Apotheken verkauft

An der Studie teilnehmen dürfen knapp 400 Erwachsene, die bereits regelmäßig Cannabis konsumieren. Den Stoff bekommen sie in ausgewählten Apotheken - zu ähnlichen Preisen wie auf dem Schwarzmarkt.

Cannabis-Studie wird wissenschaftlich begleitet

Die Pilotstudie zum legalen Verkauf von Cannabis wird wissenschaftlich begleitet. Die Teilnehmenden müssen sich verpflichten, dass sie kein Cannabis weitergeben. Ihr Gesundheitszustand wird überwacht. Regine Steinauer vom Fachbereich Sucht im Kanton Basel-Stadt erklärt: "Sie erhalten regelmäßige Fragen, die sie beantworten müssen und in den Apotheken wird dokumentiert, wie viel sie zu welchem Zeitpunkt an Cannabis-Produkten beziehen." Die Studie soll dann klären, ob sich das Verhalten der Teilnehmenden durch die legale Abgabe ändert:

"Unsere Fragestellungen sind, ob sie mehr konsumieren, weil sie es legal beziehen dürfen oder ob sie weniger und anders konsumieren."

Hanf wird in der Schweiz angebaut

Das Cannabis stammt aus einer Plantage in der Schweiz. Der Erzeuger darf den Hanf mit einer Ausnahmegenehmigung kontrolliert anbauen und verarbeiten. Neben Basel sind in weiteren Städten ähnliche Pilotprojekte in Vorbereitung. Die Ergebnisse werden am Ende über die künftige Drogenpolitik der Schweiz mitentscheiden.

Mitschnitt der Sendung vom 24.4.2022: Dreiland Aktuell ab 08:02