Geplante Rad-Demo: "Students for Future Freiburg" zieht vor VGH Mannheim

Wegen einer geplanten Rad-Demo zieht die Gruppe "Students for Future Freiburg" vor den Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einen entsprechenden Eilantrag abgewiesen.

Die Gruppierung "Students for Future Freiburg" will nun doch ihre für Sonntag geplante Fahrrad-Demonstration auf der Rheintal-Autobahn A5 abhalten. Das haben die Aktivistinnen und Aktivisten am Freitag auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Deswegen ziehen sie nun vor den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim (VGH), nachdem das Verwaltungsgericht in Freiburg einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt hat.

Route war über die Autobahn A5 geplant

Den juristischen Schritt war die Gruppierung gegangen, weil die Stadt Freiburg als zuständige Versammlungsbehörde und das Freiburger Polizeipräsidium einer Demonstration nur unter Auflagen zugestimmt hatte. Die Strecke sollte vom Platz der Alten Synagoge in der Innenstadt über die Bundesstraße B31 zur Autobahn A5 und von dort über die Bundesstraße B294 zurück in die Innenstadt nur unter Auflagen zugestimmt hatte. Vorgesehen war auch eine Kundgebung auf der Autobahn.

"Students for Future" plant Demo über die Rheintal-Autobahn A5 bei Freiburg SWR

Demo für Tempo 100 auf Autobahnen

Die Gruppierung will auf der Autobahn demonstrieren - und genau darum geht es ihr auch: Sie fordert Tempo 100 auf Autobahnen. Angemeldet sind 1.000 Teilnehmende.

Stadt Freiburg: "Demonstration nur unter bestimmten Auflagen"

Die Stadt Freiburg hatte als Auflage eine andere Strecke vorgegeben - ohne die A5 und die B294. Außerdem hätten die Demonstrierenden nur als geschlossener Verband und nur im erforderlichen Sicherheitsabstand fahren dürfen. Gegen diese Auflagen haben die "Students for Future" beim Verwaltungsgericht Freiburg einen Eilantrag gestellt. Das Gericht bestätigte die geänderte Strecke, die die Stadt Freiburg als Auflage gegeben hatte.

Gruppierung wollte Eilantrag eigentlich anerkennen

Die Gruppierung wollte ursprünglich den Eilantrag anerkennen. Nach SWR-Informationen unterstützen aber der Dachverband "Fridays for Future Deutschland" und der Umweltfond die Klage in Mannheim finanziell. Deswegen ziehen die "Students for Future" nun vor den VGH in Mannheim und legen dort Beschwerde gegen den Eil-Entscheid des Verwaltungsgerichts Freiburg ein.

Sea You Festival ein Grund für geänderte Strecke

Das Verwaltungsgericht Freiburg teilte mit, dass es grundsätzlich denkbar sei, auf einer Bundesfernstraße zu demonstrieren. Eine Vollsperrung der Autobahn für eine gewisse Zeit sei aber gerade an diesem Wochenende nicht denkbar, begründet das Verwaltungsgericht Freiburg seine Entscheidung und führt ein "in unmittelbarer Nähe stattfindendes Musikfestival" an. Gemeint ist offensichtlich das Sea You Festival am Tunisee in Freiburg.