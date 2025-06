Als Zeichen gegen Diskriminierung haben sich mehrere Theologie-Studentinnen aus Freiburg als Priesterinnen beworben. Mit dem Gespräch mit Weihbischof Würtz sind sie zufrieden.

Nach katholischer Lehre dürfen Frauen nicht das Priesteramt ausführen. Neun Theologie-Studentinnen in Freiburg haben sich trotzdem darauf beworben. Am Montag kam es zu einem Gespräch mit Weihbischof Christian Würtz.

Dieser lobte die Initiative der Studentinnen als gute Aktion. Nach dem gut zwei Stunden langem Gespräch zeigen sich beide Seiten zufrieden. Würtz habe wirklich zugehört und verstehen wollen, was die Studentinnen schmerzt, nicht Priesterin werden zu können, berichten diese.

Frauen in der Kirche: Wenig Veränderung in Sicht

"Veränderung ist ein großes Wort" sagt Vera Fath, eine der Theologie-Studentinnen aus Freiburg, die sich als Priesterinnen beworben haben. Es gehe aber vor allem darum, die Struktur dahinter langfristig zu verändern und die Probleme immer wieder anzusprechen. "Es ist uns klar, dass wir nicht ab morgen im Priesterseminar aufgenommen und dann geweiht werden", erklärt eine Kommilitonin Lisa Baumeister.

Dass Frauen viel Gutes in die Kirche einbringen können, will Weihbischof Würtz auf Wunsch der Studentinnen weiterhin zum Thema machen. "Es könne noch viel Potential behoben werden, ohne dass man gleich an die ganz grundlegenden Fragen rangeht", so der Priesterseminarleiter. Bei ihm lagen die Bewerbungen, die die Studentinnen für das Priesteramt gestellt hatten.

Weitere Studentinnen wollen sich als Priesterin bewerben

Die Studentinnen wollen weiterhin für mehr Gleichberechtigung kämpfen, es planen auch weitere Studentinnen, sich für das Priesteramt zu bewerben. Ende Juni soll es ein weiteres Gespräch geben.

Unter dem Motto "Mein Gott diskriminiert nicht - meine Kirche schon" sind die jungen Freiburger Theologinnen auf Instagram aktiv. Sie dokumentieren dort beispielsweise Auszüge ihrer Bewerbungsbriefe. Noch zeichnet sich nicht ab, ob die Freiburger Aktion überregionale Mitstreiterinnen finden wird. Eine Frau hat sich auch im Priesterseminar Speyer beworben.