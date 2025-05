Am Freitagmittag ist in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) der Strom ausgefallen. Grund war eine Störung in einem Schalthaus. Inzwischen läuft die Stromversorgung wieder.

Nach dem großflächigen Stromausfall am Freitagmittag rund um Kirchzarten im Dreisamtal sind alle betroffenen Haushalte wieder am Netz. Das teilte der regionale Energieversorger Badenova am Freitagabend mit. Laut Badenova hatte es gegen 14 Uhr in einem Schalthaus im Ortsteil Zarten einen Kurzschluss mit starker Rauchentwicklung gegeben. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. SWR-Reporterin Marion Eiche über die mögliche Ursache: Stromversorgung in Kirchzarten, Zarten, Stegen und Freiburg-Ost wieder hergestellt Die Bevölkerung wurde durch die Nina-Warnapp informiert. Kirchzarten war mit seinen mehr als 10.000 Einwohnern komplett vom Stromausfall betroffen. Auch in Teilen der Gemeinden Stegen und Zarten sowie im Freiburger Osten (Kappler Straße und Waldsee) fiel der Strom teilweise aus. Inzwischen ist die Stromversorgung in allen betroffenen Gemeinden wieder hergestellt. In diesem Schalthaus im Ortsteil Zarten kam es am Freitagmittag zu der Störung. SWR Badegäste mussten Freibad räumen Von dem Stromausfall war auch das Freibad in Kirchzarten betroffen. Nach Informationen des SWR mussten die Badegäste die Schwimmbecken verlassen, weil die Pumpen ohne Strom nicht mehr liefen. Aufgrund des Stromausfalls mussten die Badegäste im Freibad Kirchzarten die Schwimmbecken räumen. SWR Ursache des Defekts unklar Nach Angaben der Badenova wurde der Kurzschluss im Schalthaus in Zarten durch einen Defekt im Stromnetz ausgelöst. Wie es zu dem Defekt kam, werde aktuell noch untersucht.