Das neue Jahr ist in Teilen Emmendingens ohne Strom gestartet. Kurz nach Mitternacht wurde nach Angaben von Netze BW eine Störung gemeldet. An der Behebung werde gearbeitet, hieß es am Freitagmorgen auf der Internetseite des Unternehmens. Ein Sprecher der Emmendinger Feuerwehr berichtete, dass mehrere Straßenzüge der 28.000-Einwohner-Stadt seit der Nacht ohne Strom seien. Es sei wohl eine Stromleitung durchgeschmort. Einige Straßen hätten in der Nacht wieder Strom bekommen, andere seien aber noch am Vormittag ohne Stromversorgung gewesen. Die Feuerwehr habe mehrere Anrufe deshalb bekommen.