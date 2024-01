Bei einem Streit zwischen zwei betrunkenen Lkw-Fahrern am Wochenende in Kehl hat der eine den anderen überfahren. Der Mann wurde schwer verletzt.

Am Wochenende ist ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern auf einem Autohof in Kehl (Ortenaukreis) eskaliert. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt.

Streit auf Kehler Autohof

Nachdem sich die beiden Fahrer am späten Samstagabend auf einem Autohof in Kehl gestritten hatten, wollte einer der beiden mit seinem Lastzug wegfahren, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Um das zu verhindern, sei der andere auf das Trittbrett der Fahrerkabine gestiegen und habe versucht, die Tür zu öffnen. Dabei sei er weggerutscht und mit seinen Beinen unter das Vorderrad des Lastwagens geraten.

Polizei stoppt Lkw-Fahrer nach Unfallflucht

Ohne sich um den schwer Verletzten zu kümmern, setzte der Fahrer des Sattelzugs laut Polizei seine Fahrt fort. Dabei durchbrach er am Kehler Autohof eine Schranke. Die Polizei konnte den 30-jährigen Fahrer kurze Zeit später im Bereich des Hafens stoppen.