Nase gebrochen, Autoscheibe kaputt: Streit unter Erntehelfern in der Ortenau eskaliert

Erst wurde ein Auto demoliert, dann flogen die Fäuste: Mindestens 17 Leute sollen in Renchen an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein. Am Ende gab es mehrere Verletzte.

In Renchen (Ortenaukreis) sind am Sonntagabend zwei Gruppen von Erntehelfern aneinander geraten. Laut Polizei waren mindestens 17 Personen verwickelt. Mit Stöcken auf Auto eingeschlagen Eine Gruppe soll zunächst ein geparktes Auto demoliert haben. Laut Polizei sollen die Beteiligten mit Stöcken auf das Fahrzeug eingeschlagen und eine Scheibe zertrümmert haben. Die zweite Gruppe kam dann wohl aus einem Wohnhaus, um den Angriff abzuwehren. Die Begegnung eskalierte so sehr, dass fünf Personen verletzt wurden. Anwohner riefen die Polizei. Nasenbeinbruch und Schürfwunden Inzwischen ist bekannt, dass ein Beteiligter einen Nasenbeinbruch davongetragen hat, vier weitere haben leichtere Verletzungen wie Schürfwunden. Vor Ort angetroffen hatte die Polizei nur noch zwei Verdächtige. Sie geht aber von mindestens 17 Beteiligten zwischen 21 und 29 Jahren aus. Ermittelt wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es schon vor der Attacke auf das Auto Streit unter den Erntehelfern gegeben haben.