Verkehrsminister zurückgepfiffen: Landesregierung hält an Ausbau der A98 weiter fest

Braucht es eine Hochrheinautobahn oder reicht auch eine Bundesstraße? Landesverkehrsminister Winfried Hermann hat die alte Debatte erneut losgetreten und kassiert eine Niederlage.

Die Landesregierung will am Ausbau der Autobahn am Hochrhein, so wie er im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen ist, weiter festhalten. Man werde die Projekte, die bereits begonnen wurden oder deren Planung in den nächsten drei Jahren starten, verlässlich und ohne Zeitverzug umsetzen. Das hat das Stuttgarter Staatsministerium am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt.

Klimaschutz fließt künftig in Beurteilung ein

Klimaschutz werde künftig als ein weiteres Kriterium bei der Bewertung der Projekte berücksichtigt, heißt es weiter. Die Landesregierung reagiert damit auf den Vorstoß von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), Der Grünen-Politiker hatte jüngst erklärt, er sehe im Sinne der Verkehrswende keinen Bedarf für einen Ausbau der Autobahn, es genüge auch eine dreispurige Bundesstraße.

"Der Minister kann jetzt auch über irgendeine Maßnahme unterschiedlicher Auffassung sein, aber gehandelt wird danach, wie das beschlossen ist", betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag im Rahmen der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Das habe aber auch nie infrage gestanden. Innerhalb weniger Tage wies Kretschmann damit den zweiten grünen Minister nach Gesundheitsminister Manfred Lucha zurück.

Es geht in erster Linie um den Abschnitt zwischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) und Murg (Kreis Waldshut). In der Vereinbarung der Koalition heißt es nun: "Wir werden die Projekte, deren Planung bis 2025 begonnen werden soll oder bereits begonnen wurde, daher weiterhin im stetigen Austausch mit dem Bund verlässlich und ohne Zeitverzug umsetzen." Danach werde man bei der Reihenfolge der weiteren Projekte die Belange des Klimaschutzes als weiteres Bewertungskriterium berücksichtigen.

Welle der Empörung am Hochrhein

Hermann hatte seine Pläne mit der Verkehrswende begründet und sah für die Zukunft keinen dringenden Bedarf mehr für eine Autobahn. Mit diesem Vorschlag hatte der 69-Jährige am Hochrhein Empörung und einen Proteststurm ausgelöst. Nur vereinzelt gab es Zustimmung.

Am Dienstag betonte Hermann, dass sein Vorstoß ein Anstoß zum Nach- und Umdenken sein sollte. Er bleibt zudem bei seiner Haltung - "nicht nur unter verkehrlichen Gesichtspunkten, sondern auch angesichts der drastischen Klimaveränderungen und dem allgemein anerkannten Ziel einer Mobilitätswende", so Hermann.

Umweltschützer sind entsetzt

Blankes Erstaunen über die Regierung herrscht bei den Umweltschützern: "Wir sind entsetzt über diesen Sinneswandel", sagte der Mobilitätsexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Klaus-Peter Gussfeld. Die Landesregierung habe sich aus rein politischen Motiven gegen eine besonders klimafreundliche und umweltverträgliche Variante entschieden.

"Der Koalitionsfrieden steht offensichtlich über den sachlichen Notwendigkeiten", kritisierte Gussfeld. "Da redet man bei den Grünen viel über Klimaschutz und hat tolle Ziele, aber wenn's konkret wird vor Ort, gibt man klein bei." Neue Regionalbahnen reichten nicht aus, "wenn man gleich daneben eine Autobahn baut". Der BUND werde sehr intensiv prüfen, ob eine Klage möglich ist.

Gerhard Bronner, der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg (LNV), sieht das ähnlich: "Da haben offenbar Sachargumente keine Rolle gegenüber dem Aspekt der Bundestreue gespielt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

FDP und CDU begrüßen neue Situation

Applaus dagegen vor allem vom Bund: Der Verkehrsstaatssekretär und baden-württembergische FDP-Vorsitzende Michael Theurer begrüßte die Entscheidung. "Die zeitnahe Umsetzung von Verkehrsprojekten ist die Grundlage für die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen", sagte er. Das müsse auch in Zukunft sichergestellt werden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verkehrspolitiker Felix Schreiner aus Waldshut bezeichnete Hermanns Vorschlag als "Störfeuer aus Stuttgart". "Es ist in den vergangenen Wochen viel Vertrauen kaputt gegangen, was einfach nur unnötig war", sagte Schreiner. Die CDU habe dem Minister nun "ein Stoppschild gezeigt".