Der Rheinfall weckt Begehrlichkeiten: Ein unterirdisches Wasserkraftwerk könnte effizient erneuerbare Energie erzeugen. Dafür will die Regierung in Schaffhausen das Gesetz ändern lassen.

Noch gibt es kein konkretes Projekt für ein Wasserkraftwerk am Rheinfall in Schaffhausen, aber die Grundlage soll geschaffen werden. Für eine Gesetzesrevision setzt sich die Regierung ein. Bis maximal ein Viertel des Wassers könnte nach dem neuen Gesetz dem Rheinfall entzogen werden - in Randzeiten ohne Tourismus wäre es vielleicht sogar noch mehr.

Naturdenkmal gefährdet?

Das ruft Kritiker auf den Plan. Sie befürchten, dass das Naturdenkmal Rheinfall zerstört wird. Das könnte den Rheinfall zu einem Rinnsal werden lassen, sagt Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz. Er setzt auf eine Volksabstimmung: "Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung, die ja schon einmal dagegen gestimmt hat, noch einmal auf die Barrikaden gehen wird, um sich zu wehren."

Neue Situation

Seit der jüngsten Abstimmung über ein neues Wasserkraftwerk habe sich die Lage aber grundsätzlich geändert, entgegnet die Regierung von Schaffhausen. "Wir können nicht immer nur sagen: Wir wollen aus der Kernenergie aussteigen, wir wollen elektrifizieren. Da muss man auch mal bereit sein, darüber nachzudenken, wo man effektiv Energie erzeugen kann", sagt Martin Kessler (FDP), Regierungsrat des Kantons Schaffhausen. Kritiker halten das für ein schwaches Argument.