Am Freitag verhinderte das Rektorat der Uni Freiburg kurzfristig, dass an der Fassade der Universitätsbibiothek ein Gertrud-Luckner-Banner angebracht wird. Der Grund: Auf der 19x14 Meter großen Leinwand sind Hakenkreuze zu sehen.

An dieser Fassade der Freiburger Universitätsbiblothek sollte das Banner zum Gedenken an die NS-Widerstandskämpferin Gertrud Luckner angebracht werden SWR Gabi Krings

Feierliche Enthüllung kurzfristig gestoppt

Am Freitag um 17 Uhr wollte die Initiative "Wahlkreis 100 Prozent" das Gertrud-Luckner-Banner feierlich enthüllen. An der Fassade der Universitätsbibliothek gegenüber dem Werthmannhaus, der ehemaligen Caritaszentrale, denn dort hatte die Freiburger Widerstandskämpferin viele Jahre gearbeitet. Das 19x14 Meter große Riesen-Banner ist bedruckt mit einem Foto aus dem Jahr 1936, das Gertrud Luckner zeigt, wie sie beim Freiburger Schwabentor über die Straße geht. An zwei Gebäuden im Hintergrund hängen allerdings Hakenkreuzflaggen. Diese sind nun der Grund, warum die Universität das Projekt kurzfristig gestoppt hat: "Auf dem vorgesehenen Bild wäre eine Hakenkreuzfahne großflächig und weithin sichtbar gewesen. Für die Universität Freiburg ist jedoch die Abbildung von Symbolen der nationalsozialistischen Diktatur an einem ihrer Gebäude ein klares Tabu“, so die Uni-Pressestelle in einer schriftlichen Stellungnahme auf SWR-Nachfrage. Die Uni wolle die Initiative in dieser Woche nun zu Gesprächen einladen, um sich über ein alternatives Gedenkbanner zu einigen.

"Hakenkreuzfahnen gehörten in Freiburg zum Alltag." Clemens Hauser, Initiative "Wahlkreis 100 Prozent"

Clemens Hauser von der Initiative "Wahlkreis 100 Prozent" kann die Haltung der Uni indessen nicht nachvollziehen. Er hat sich mit weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern trotz der Absage der Enthüllung vor der UB getroffen: "Natürlich irritiert das Hakenkreuz. Aber es gab diese Zeit, in der in Freiburg Hakenkreuze aufgehängt wurden und wir wollen, dass diese Geschichte wahrgenommen wird. Sie gehört zu Freiburg und es geht darum, daraus Lehren zu ziehen."

Das Plakat zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1936: die NS-Widerstandskämpferin Gertrud Luckner geht mit ihrer Arbeitstasche durch die mit Hakenkreuzflaggen versehene Freiburger Innenstadt SWR Gabi Krings

Doppelmoral: Heidegger-Spruch auf Uni-Gebäude nicht entfernt

So sieht es auch Franz Brockmeyer, der einen Teil des Luckner-Nachlasses verwaltet: "Das ist ein historisches Bild. Es zeigt die Frau in dem Kontext, in dem sie unter Lebensgefahr anderen Menschen geholfen hat. Es ist das einzige Bild, das sie in der NS-Zeit in Freiburg zeigt." Die Begründung der Universität hält Brockmeyer für fadenscheinig und nicht glaubwürdig. Sie störe sich ja auch nicht an der gut sichtbaren Inschrift "Dem ewigen Deutschtum" am Kollegiengebäude I. Im Jahr 1936 wurde der Spruch unter dem damaligen Unirektor und bekennenden Hitler-Anhänger Martin Heidegger dort eingemeißelt. "Heute ist lediglich die goldene Farbe weggekratzt!"

"Die Stadt unterstützt das Projekt als Beitrag zur 900-Jahr-Feier" Ulrich von Kirchbach, Kulturbürgermeister Freiburg

Die Stadt Freiburg wundert sich ebenfalls über die kurzfristige Absage durch die Universität. Sie unterstützt das Projekt als Beitrag zur 900-Jahr-Feier von Freiburg. Zwar habe es intern ebenfalls Diskussionen wegen der Hakenkreuze gegeben, so Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach. Doch sei man übereingekommen, dass diese im historischen Kontext zu sehen seien und deshalb auch öffentlich gezeigt werden dürften. Er hoffe jetzt, dass bei den anstehenden Gesprächen mit der Uni eine gute Lösung gefunden werde.

Gespräche: Hoffnung, dass die Universität einlenkt

Dies hofft auch Clemens Hauser. Allerdings wollen er und die Initiative "Wahlkreis 100 Prozent" kein anderes Banner. Sie lehnen es ebenfalls ab, die Hakenkreuze irgendwie abzudecken. Schließlich könne man dieses dunkle Kapitel der Geschichte nicht einfach weg retouchieren: "Wir denken, das ist das richtige Banner", so Hauser, "das Unirektorat wäre vielleicht gut beraten, noch einmal mit den eigenen Historikern darüber zu sprechen."

Luckner-Gedenken durch Streit in Hintergrund getreten

Mit dem Banner wollte die Initiative eigentlich eine mutige Kämpferin gegen die Nazi-Diktatur, deren Geburtstag sich vor wenigen Tagen zum 120. Mal gejährt hatte, für einige Wochen wieder im Stadtbild sichtbar machen. Es sei sehr bedauerlich, dass die Debatte sich jetzt um die Hakenkreuze drehe. Denn eigentlich sollten die außerordentlichen Verdienste für die Menschlichkeit der Freiburger Ehrenbürgerin im Vordergrund stehen.