Alle wollen wohl das Selbe, aber so einfach kommen sie wohl doch nicht zusammen. In Freiburg. Die Stadt will die Mobilitätswende, und das will auch eine überparteiliche Initiative. Die fordert wesentliche Verbesserungen für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr und hat schon tausende Unterschriften für zwei Bürgerbegehren gesammelt. Aber die hat jetzt das Rechtsamt der Stadt Freiburg für unzulässig erklärt. Über den Streit zum Radentscheid berichtet Marion Eiche: