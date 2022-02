Streit um Bahnstrecke Freiburg-Colmar entbrannt

Eigentlich hat die Bundespolitik der Region am Oberrhein die neue Bahnlinie von Colmar nach Freiburg versprochen. Aber nun könnte das grenzüberschreitende Projekt doch scheitern.

Die neue Zugverbindung zwischen Freiburg und Colmar im Elsass zählt zu den wichtigsten grenzüberschreitenden Projekten. Wo heute bei Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Autos die Grenze überqueren, gab es einst eine Zugverbindung. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerstört.

Die Zugstrecke am Rhein wurde im Krieg zerstört SWR

Deutschland hat Fördergelder nicht abgerufen

Frankreich und Deutschland wollten die Zugverbindung zwischen Colmar und Freiburg wiederherstellen. Doch nur Frankreich hat bislang die dafür nötigen EU-Gelder beantragt. Geld aus dem EU-Topf für Transeuropäische Verkehrsnetze gibt es aber nur, wenn sich beide Länder bewerben. Und das deutsche Bundesverkehrsministerium hat zwei Termine für den EU-Fördermittel-Antrag verstreichen lassen.

"Ich habe bis zuletzt gedacht, dass Deutschland, diese EU-Gelder abruft, aber leider nicht."

Aus dem Verkehrsministerium in Berlin heißt es, dass mit der EU-Förderung auch Bedingungen einher gingen, die das Projekt teurer machen könnten.

Südbaden will die Wiederbelebung der Bahnstrecke

In Südbaden stößt die Haltung des Bundesministeriums auf Unverständnis. Die politischen Fürsprecher auf der deutschen Seite des Rheins wollen sich jetzt in Berlin für die Wiederbelebung der Bahnstrecke einsetzen. Beim zehnjährigen Jubiläum des Vereins "Trans Rail Rhin" war man am Sonntag optimistisch, das Projekt trotz politischer Irritationen auf deutscher Seite in Gang zu bringen.

Die ganze Sendung finden Sie hier: SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Dreiland-Aktuell, Anfangszeit 5:00