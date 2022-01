Streit um Stocamine geht weiter

Der juristische Streit um die elsässische Giftmülldeponie Stocmine in Wittelsheim geht weiter. Das französische Umweltministerium will eine Entscheidung vom Obersten Gerichthof, bedauert Frédéric Bierry, Präsident der Europäischen Gebietskörperschaft Elsass. Das werde die Räumung des Giftmülls aus der ehemaligen Kalimine weiter verzögern, während die Risiken für das Grundwasser offensichtlich seien, kritisiert Bierry. Seiner Meinung nach hätte die jüngste Gerichtsentscheidung in Nancy die Regierung dazu veranlassen sollen, mit allen Beteiligten nach einer Lösung zu suchen, den Giftmüll zu beseitigen. Das Gericht in Nancy hatte am Freitag einen Erlass der Präfektur aufgehoben, der erlaubte den giftigen Müll auf unbestimmte Zeit in der unterirdischen Mine in Beton einzuschließen. Die Bauarbeiten, die in den kommenden Tagen starten sollten, wurden damit vorerst gestoppt. Ein Teil der gefährlichen Reststoffe war bereits geborgen worden, 42.000 Tonnen sind noch dort.