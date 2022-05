Streit eskaliert

Am frühen Sonntagabend ist in Freiburg ein Familienvater von zwei jungen Motorrollerfahrern zunächst verbal, später auch körperlich angegriffen worden. Offenbar waren beide jungen Männer mehrfach mit ihren Motorrollern sehr schnell und dicht an dem am Bachufer spielenden Kind des Vaters vorbeigefahren. Ein Gespräch zwischen dem Vater und den Männern entwickelte sich zu einem heftigen Streit, bei dem plötzlich einer der jungen Männer ein Klappmesser zog und es in Richtung des Familienvaters stieß. Der andere versprühte daraufhin Reizgas. Anschließend flüchteten die beiden. Der Familienvater wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Seine Ehefrau und seine Tochter, die sich während des Pfeffersprayeinsatzes in unmittelbarer Nähe befanden, sowie ein zu Hilfe geeilter Jugendlicher erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.