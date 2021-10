Streiks gegen Rentenreform

In Frankreich haben die Gewerkschaften am Dienstag zu Streiks wegen der angekündigten Rentenreform aufgerufen. Bei den landesweiten Protesten geht es auch um höhere Löhne. Vor allem in Schulen und im öffentlichen Nahverkehr kann es schwierig werden. Die Stadt Straßburg hat angekündigt, alle Schulkantinen zu schließen. Der Unterricht soll dagegen normal stattfinden. Die Straßenbahnen und Busse fahren zwar, aber in längeren Abständen. Auch in Mulhouse und Colmar muss man sich auf längere Wartezeiten und vollere Züge einstellen. Am Nachmittag sind in Straßburg und Mulhouse Demonstrationen geplant.