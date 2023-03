Ver.di- und Klimastreik in Freiburg

In Freiburg findet am Freitag eine Demonstration zum globalen Klimastreik von Fridays for Future statt. Auch Busse und Straßenbahnen stehen wegen des Ver.di-Warnstreiks still.

In Freiburg müssen sich die Menschen am Freitag auf große Verkehrseinschränkungen einstellen. Gründe sind zum einen eine Großdemonstration zum globalen Klimastreik von Fridays for Future, sowie ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr.

Ver.di bestreikt Freiburger Verkehrsbetriebe

Nachdem die Gewerkschaft Ver.di am Morgen zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen hat, bleiben alle Busse und Straßenbahnen der Freiburger Verkehrs AG VAG bis zum Abend in den Depots. Viele Menschen, die per Bahn am Freiburger Hauptbahnhof ankamen, wurden von dem Streik überrascht.

4.000 Menschen beim Klimastreik erwartet

Trotz der zeitraubenden Verkehrseinschränkungen äußerten viele Menschen bei einer Umfrage Verständnis für die Ziele der Streikenden.

Vor den Gebäuden der VAG findet außerdem eine Ver.di-Kundgebung statt. Im Laufe des Vormittags wollen Aktivisten von Fridays for Future mit verschiedenen Aktionen an Freiburger Schulen beginnen. Am Freitagmittag folgt eine große Klima-Kundgebung, zu der bis zu 4.000 Menschen erwartet werden.