SC-Trainer Streich freut sich auf Wahl des Bundespräsidenten

Der Trainer des SC Freiburg Christian Streich freut sich auf die Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag in Berlin. Er ist einer von 1.472 Mitgliedern der 17. Bundesversammlung, die den künftigen Amtsträger wählt. Das sei ja keine unwichtige Wahl und ein toller demokratischer Akt, sagte Streich, der nach dem Spiel am Samstagnachmittag gegen Mainz in den Zug nach Berlin steigen will. Insgesamt schickt der baden-württembergische Landtag 94 Wahlleute nach Berlin. Mit dabei ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Neben ihm schickt die Grünen-Fraktion den Astronauten Alexander Gerst aus dem Hohenlohekreis, den Trainer Christian Streich vom SC Freiburg und die Schauspielerin Sibel Kekilli, die aus Heilbronn stammt. Die Landtags-CDU hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick aus Heidelberg nominiert. Für die SPD nimmt Schauspielerin Astrid Fünderich an der Bundesversammlung teil. Sie ermittelt im Fernsehen in der SOKO Stuttgart und lebt auch privat in der Landeshauptstadt. Der Unternehmer Hans Peter Stihl, gebürtig aus Stuttgart, soll die FDP in der Bundesversammlung vertreten. Die AfD-Fraktion hat keine Prominenten außerhalb der Politik nominiert.