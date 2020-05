Eine neue Livestream-Plattform will der Freiburger Kulturszene durch die Corona-Pandemie helfen. Mittwochabend gab's das erste Konzert live aus dem Jazzhaus ins Wohnzimmer daheim.

Die Plattenteller stehen still, die Diskokugeln verstauben und die Tanzflächen sind immer noch Sperrgebiet – die Kulturszene leidet extrem unter der Corona-Krise. Um Kultur-Schaffenden weiterhin eine Bühne zu geben, hat die Stadt Freiburg mit anderen Partnern die Livestream-Plattform #inFreiburgzuhause gestartet.

Künstler treten auf, Club-Betreiber und Artisten bekommen eine Gage und das Publikum sitzt gemütlich zuhause vor dem Bildschirm und verfolgt alles live im Internet.

Gelungener Auftakt mit Cécil Verny

Mehr als 200 Leute haben das erste Konzert mit Cécile Verny live aus dem Jazzhaus im Internet verfolgt. Sie sang 75 Minuten lang gegen den Corona-Blues an. Für das Publikum zuhause war das umsonst, aber viele Freiburger zahlten trotzdem über ein Portal etwas, sodass am Ende mehr als 2.000 Euro zusammen kamen.

"Wir versuchen über dieses Projekt, Leute dazu zu bewegen Geld zu geben, um die Freiburger Kultur-Stätten auch noch zu haben, wenn irgendwann die Pandemie vorbei ist. Wenn das nicht passiert: Irgendwann kann ein Unternehmer einfach nicht mehr und sagt, ok, ich muss den Laden einfach abgeben, zumachen, Schluss, Ende, Aus. Und das wollen wir verhindern." Tilo Buchholz, Pop-Beauftragter der Stadt Freiburg

Sponsoren finanzieren das Projekt – das Publikum kann mithelfen

Ideen-Geberin und Hauptsponsor ist die Freiburger Sparkasse. Weitere Partner sind die Freiburger Wirtschaftsfördergesellschaft FWTM und der SC Freiburg. Ziel ist es einen eigenständigen Geldkreislauf in Gang zu setzen, um die Kulturszene am Leben zu halten – auch mit Hilfe des Publikums. Wenn die Zuschauer*innen freiwillig virtuelle Tickets kaufen, unterstützen sie Veranstalter und Künstler*innen und sie sorgen dafür, dass es noch mehr Veranstaltungen gibt. 30 Auftritte sind in verschiedenen Freiburger Kulturhäusern mit der Livestream-Plattform in den nächsten Wochen geplant.