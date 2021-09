Der Straßburger Weihnachtsmarkt soll in diesem Winter wieder stattfinden, und zwar vom 26. November bis 26. Dezember. Das teilte Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian am Montag in einer Stadtratssitzung mit, wie elsässische Medien berichten. Pandemiebedingt war der weltbekannte Straßburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr abgesagt worden. Aussteller, die 2020 sonst dabei gewesen wären, könnten dieses Jahr kommen, wenn sie möchten, so die Bürgermeisterin.