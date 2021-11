Straßburger Weihnachtsmarkt mit neuem Sicherheitskonzept

Nach der Corona-Pause soll am 26. November in Straßburg der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs eröffnet werden. Er wird offen, wie lange nicht mehr.

300 Holz-Chalets, die große Tanne auf der Place Kléber und 600 Weihnachtssterne, die die Ufer der Ill beleuchten: Nach einem Jahr Corona-Pause soll zum Ersten Advent in Straßburg der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs eröffnet werden. Zwar steigen auch im Elsass die Corona-Zahlen, aber sie liegen bisher auf so niedrigem Niveau, dass der Markt ohne 3G-Regelung auskommen soll. Er wird für jedermann und jede Frau offen sein - denn auch das Sicherheitskonzept wurde grundlegend überarbeitet.

Tagsüber lange Warteschlangen bei den Eingangskontrollen, außerhalb der Marktöffnungszeiten aber offene Tore - auch für Kriminelle. Seit mehreren Jahren wird Straßburgs Ill-Insel in der Weihnachtszeit nach diesem Muster abgeschirmt. Es hat den Terroranschlag von 2018 nicht verhindert, aber viele Bewohnerinnen und Bewohner der Straßburger Altstadt im Alltag gestört.

Neue Präfektin in Straßburg - Neues Sicherheitskonzept

Nach einem Wechsel an der Spitze der örtlichen Präfektur gibt es jetzt ein neues Sicherheitskonzept. Präfektin Josiane Chevalier: "Wir wollten ein System, das wirksamer, dynamischer und reaktionsfähiger ist. Es basiert auf mehreren Säulen: auf einer Einteilung des Markt-Gebiets in Rasterquadrate, auf der Reaktionsfähigkeit durch dynamische Patrouillen und dann auf Videoüberwachung. Die ist hochentwickelt und wirksam. Und dann auch auf dem gut koordiniertem Einsatz von Mobilfunk-Kommunikation. Wenn zum Beispiel private Sicherheitsdienste oder die kommunale Polizei Unterstützung der Nationalpolizei brauchen, können sie das kommunizieren. Auch da geht es um Reaktionsfähigkeit."

Über 700 Sicherheitskräfte auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Insgesamt werden auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mehr als 700 Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen - darunter auch Soldatinnen und Soldaten der Französischen Armee und auf Antiterroreinsätze trainierte Spezialkräfte. Damit sie im Notfall Platz haben schnell zu agieren, werden die Stände in diesem Jahre weiter verteilt als sonst. Weniger Gedränge hilft außerdem auch beim Infektionsschutz.

Händler und Schausteller akzeptieren neue Plätze

Doch vor allem für Händler von der Place Broglie bedeutet das, dass sie ihre angestammten Plätze aufgeben müssen. Guillaume Libsig, Weihnachts-Beauftragter der Stadt Straßburg: "Wir haben die Place Kléber, wo zum ersten Mal Hütten stehen werden, dann den Louise-Weiss-Platz, mit Angeboten für Familien, für Kinder. Die Place du Corbeau und neue Standorte auf der Place du Chateau am Fuße der Kathedrale: Das ist das Ergebnis von 14 Monaten Diskussion mit Schaustellern und Händlern. Sie verstehen den Hintergrund dieses neuen Systems."

3G-Nachweis erst bei Inzidenz über 200

Auch wenn nicht alle mit der Umsiedlung glücklich sind, überwiegt wohl die Erleichterung, dass der Markt in diesem Jahr stattfinden kann. Angesichts einer Impfquote von 80 Prozent im Département Bas-Rhin sind die Verantwortlichen optimistisch, dass nichts mehr dazwischen kommt. Es soll zudem ein Markt werden, der für alle offen ist. Bürgermeisterin Jeanne Barseghian: "Es ist nicht vorgesehen, dass man kategorisch einen Gesundheitspass braucht. Ein 3G-Nachweis wird nur dann nötig sein, wenn der Inzidenzwert hier auf mehr als 200 je Hunderttausend Einwohner steigt und dann auch nur, wenn die Personen etwas konsumieren möchten - also Speisen oder Getränke. In diesem Fall wird man sie am Eingang der abgegrenzten Verzehrbereiche um einen Nachweis bitten."

Aktuell liegt Straßburgs Inzidenzwert über 70

Dennoch: Auch im Nachbarland steigen die Zahlen. Einschränkungen des Markttreibens wird es deshalb durchaus geben - auch bei Inzidenzen unter 200. So gilt auf dem gesamten Markt Maskenpflicht. Den Flammkuchen direkt vor einer der Buden essen oder im Gedränge am Glühwein nippen - das wird nicht erlaubt sein. Nur in den ausgewiesenen Verzehrbereichen dürfen die Menschen dazu ihre Masken abnehmen. Denn, so wichtig die rund zwei Millionen Besucher sind, die den Markt jedes Jahr besuchen, so katastrophal wäre für die Stadt ein neuer großer Corona-Hotspot.