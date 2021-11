Strenge Regeln und Verstöße: Weihnachtsmärkte im Elsass finden statt

In Deutschland und in der Schweiz finden viele Weihnachtsmärkte nicht statt - anders in Straßburg. Dort hat der Markt trotz Corona eröffnet. Ebenso in Colmar und Mulhouse.

Nach einem Jahr Pause ist Frankreichs ältester Weihnachtsmarkt in Straßburg mit großem Spektakel eröffnet worden. Die Corona-Fallzahlen steigen zwar auch im Elsass an, aber bislang haben sie keinen kritischen Wert erreicht, der sich auf den Weihnachtsmarkt auswirkt. Die Einlasskontrollen sind streng. Starke Polizeikräfte, Militär und private Sicherheitskräfte sollen einen neuerlichen Terroranschlag wie 2018 verhindern. Und natürlich gilt Maskenpflicht.

Trotzdem viele Verstöße

Nach ein paar Tagen zeigt sich aber: Viele Besucherinnen und Besucher des Straßburger Weihnachtsmarkts halten sich nicht an die Infektionsschutz-Regeln. Das hat Josiane Chevalier, die Präfektin des Départements Bas-Rhin, am Montagmittag in einer Pressekonferenz kritisiert. Wenn es wiederholt Probleme gebe, werde sie einzelne Stände schließen, so Chevalier.

Freiburg: Erst teilweise 2G+, dann ganz geschlossen

In Freiburg währte das Weihnachtsmarktvergnügen dagegen nur kurz - trotz strenger Corona Kontrollen für bestimmte Marktbereiche. In Folge der neuen Landesverordnung hat die Stadt den seit knapp einer Woche laufenden Weihnachtsmarkt letztlich doch abgesagt. Da sowohl in Mulhouse als auch in Colmar die Weihnachtsmärkte geöffnet haben, wird es wohl viele Menschen aus Südbaden über die Grenze ziehen, um sich dort in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

