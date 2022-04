Große Anspannung in Straßburg vor der Wahl

In Frankreich steht heute die Stichwahl um das Präsidentenamt an. In Straßburg im Elsass ist die Anspannung groß. SWR-Reporterin Christine Veenstra hat sich dort umgehört.

Am Sonntag fällt in Frankreich die Entscheidung, ob Präsident Emmanuel Macron weiterregiert oder ob die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen vom "Rassemblement National" neue Präsidentin des Landes wird. In der ersten Runde der Wahl hatte sie 23 Prozent der Stimmen bekommen. Auch im Elsass haben viele Le Pen gewählt. In der Stichwahl wird auch entscheidend sein, wer die Stimmen des Drittplatzierten, des Linkspopulisten Mélenchon bekommt.

Viele Menschen machen sich Sorgen um Zukunft des Landes

In der Europastadt Straßburg machen sich viele Menschen vor der Wahl Sorgen um die Zukunft ihres Landes. Zum Beispiel auch die zwei Studentinnen Anastasia und Camille. Sie sitzen auf einer Decke am Wasser im Park Heyritz im Zentrum von Straßburg über ihren Büchern. Anastasia sagt, es zeige sich jetzt die Veränderung der französischen Gesellschaft, die "man muss es so sagen - immer rassistischer wird", es äußere sich aber auch eine gewisse Angst der Menschen.

"Wer Angst hat, flüchtet sich zu den Extremisten. Das entspricht aber absolut nicht den Werten Frankreichs, dem Teilen, dem Zusammenleben. Ich habe Angst, dass diese Werte Frankreichs, die mir wichtig sind, verloren gehen."

Anastasia ist 22 Jahre alt und gehört selbst zu den sogenannten "People of colour". Sie und ihrer Freundin Camille werden am Sonntag für Macron stimmen, um Le Pen zu verhindern. Camille sagt: "Selbst wenn wir von beiden Kandidaten nicht begeistert sind, ist es doch unsere Pflicht, zu wählen, um ein Katastrophenszenario zu verhindern." Es sei essenziell - besonders für die Jüngeren im Land.

Le Pen könnte in Straßburg viele Stimmen holen

In Straßburg hat im ersten Wahlgang der Linkspopulist Mélenchon noch vor Präsident Emmanuel Macron gelegen. Doch auch Straßburg hat Stadtteile, in denen Marine Le Pen die meisten Stimmen bekommen hat. Im Stadtteil Stockfeld, rund sieben Kilometer südlich vom Stadtkern, stehen mehrere junge Männer um zwei zerbeulte Kleinwagen herum. Einer von ihnen sagt: "Hier wählen wir alle Le Pen! Sie zieht die Franzosen den anderen vor. Sie ist für Frankreich - nicht wie Macron für die anderen Länder." Sein Bekannter Antoine erklärt, er habe im ersten Wahlgang Mélenchon gewählt, der sei ja jetzt nicht mehr dabei.

"Ich werde Le Pen wählen. Warum? Weil sie an die Franzosen denkt. Und Macron? Der wird uns umbringen. Er wird alles teurer machen. Ich verdiene nicht viel."

Finanzielle Aspekte für manche entscheidend

Antoine arbeitet vormittags als Schrotthändler, abends hilft er in einem Restaurant aus. Sich künftig ein bisschen mehr leisten zu können, ist für ihn wichtig, Le Pen hat stark auf das Thema Kaufkraft gesetzt. Macron hat in seiner Amtszeit das Wohngeld gekürzt und Steuererleichterungen für Reiche durchgesetzt. Die zentralen Themen Macrons, wie Europa und offene Grenzen bedeuten Antoine nicht viel. Größere Reisen kann er sich ohnehin nicht leisen. So wandert seine Stimme von links nach rechts außen - kein Einzelfall.

Sorgen auch bei Migranten und Moslems

Menschen mit Migrationshintergrund blicken besorgt auf diese Entwicklungen. "Das macht Angst", sagt zum Beispiel Achmet. Aber das, was Le Pen machen will, sei nicht unbedingt durchführbar, meint er: "Sie sagt, sie will uns alle rauswerfen. Aber es braucht Übereinkommen mit den anderen Ländern. Sie kann nicht machen, was sie will."

Die Anspannung kurz vor dem zweiten Wahlgang ist groß. Das Vertrauen darauf, dass noch einmal alles gut gehen wird, ist bei den Menschen in Straßburg spürbar kleiner als bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017.