Straßburg und Kehl kooperieren verstärkt

Die Städte Straßburg und Kehl haben am Mittwochabend eine neue Kooperationsvereinbarung getroffen. Straßburgs Bürgermeister Jeanne Barseghian, Kehls Oberbürgermeister Toni Vetrano sowie die Präsidentin der Eurometropole Straßburg Pia Ims unterzeichneten das Dokument bei einer gemeinsamen Ratssitzung in Straßburg. Die Vereinbarung solle eine urbane Einheit beider Städte auf den Weg bringen, so die Stadtoberhäupter, und das in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Gleichzeitig sei sie eine Antwort auf die Entwicklungen in der Corona-Krise und die Restriktionen an Grenze. Die Pandemie hätte gezeigt, dass in Berlin, Paris und Stuttgart nicht bekannt sei, wie eng beide Städte inzwischen vernetzt seien, so Toni Vetrano. Neben dem eher symbolischen Tagesordnungspunkt ging es auch um eine erste Bilanz zu gratis ÖPNV-Tickets für Minderjährige. Das Angebot in Straßburg gilt seit September auch für Kehler Jugendliche und wird gut angenommen. Straßburger Ratsmitglieder brachten zudem eine mögliche Beteiligung ihrer Stadt an Neubau oder Sanierung eines Schwimmbads in Kehl zur Sprache.