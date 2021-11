Straßburg freut sich über saniertes Jugendstil-Bad

per Mail teilen

In Straßburg wurde vergangene Woche das historische Stadtbad wiedereröffnet. Drei Jahre lang wurde das über hundert Jahre alte Jugendstil-Denkmal saniert. Den Look hat es behalten.

Außenbecken mit Münsterblick

33 Grad Wassertemperatur, leise Zen-Musik und Münsterblick: Das Außenbecken lädt ein zum genüsslichen Badespaß. Es wurde neu gebaut. Ansonsten blieb alles, wie es war: Am besonderen Flair des Jugendstil-Bads hat sich somit nichts verändert.

Bad aus deutscher Kaiserzeit

Entworfen wurde es vom deutschen Architekten Fritz Beblo Anfang des 19. Jahrhunderts, als das Elsass noch dem deutschen Kaiser unterstand. Das Bad ist also auch ein Stück deutsch-französische Geschichte. Es ist Teil des Weltkulturerbes der Straßburger Neustadt und seit mehr als 100 Jahren auch wichtiger Teil des Stadtlebens. Viele Straßburgerinnen und Straßburger haben hier schwimmen gelernt und ihr Bad wegen seines besonderen Ambientes geliebt. Nun, nach drei Jahren Sanierung, erstrahlt es in frischem Glanz.

Neue Technik mit altem Charme

Die Technik des Schwimmbads ist komplett erneuert. Doch sonst haben sich die Planer angestrengt, so viel wie möglich zu erhalten. An etlichen Wänden leuchten noch die originalen Kacheln. Die Sonne scheint durch mit Buntglas verzierte Fenster herein.

"Das besondere Flair ist erhalten geblieben, die Spielereien aus dem beginnenden 20.Jahrhundert. Ich mochte das schon immer, es hat etwas Beruhigendes. Nichts hat sich verändert."

Sogar die Spuckbecken sind noch da

Eine Badbesucherin freut sich, dass sich nach der Sanierung nichts verändert hat. "Sogar die Spuckbecken sind noch an ihrem Platz. Ich war seit 15 Jahren nicht mehr hier, aber ich habe den gleichen Ort wieder gefunden und die gleiche Magie." Und die sollen auch die Gäste in den renovierten originalen Römerbädern spüren. Oder im Whirlpool: ein einzigartiges Wellnessangebot mitten im Stadtzentrum von Straßburg.

250.000 Besucherinnen und Besucher sollen sich hier jedes Jahr in diesem etwas anderen städtischen Schwimmbad entspannen - bei einem Eintrittspreis von fünf Euro Eintritt. 20 Euro kostet es dagegen, wenn man auch die Tauchbecken des historischen Römerbads oder den Wellnessbereich der neuen Außenanlage nutzen will.

