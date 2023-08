Straßburg bekämpft Tigermücken 11 12

Die Person in dem Straßburger Viertel Krütenau, die sich mit dem Dengue-Fieber-Virus infiziert hatte, war zuvor in einem tropischen Land, in dem die Krankheit vorkommt, heißt es in einer Mitteilung der Präfektur und der Stadt. Mit der Aktion in der kommenden Nacht will man nun verhindern, dass das Virus weiter verbreitet wird. Die Symptome wie starkes Fieber und Kopfschmerzen können ein bis zwei Woche andauern und auch zu Krankenhausaufenthalten führen. Während das Insektizid in dem Straßburger Viertel ausgebracht wird, sollen die Menschen in den Gebäuden bleiben und die Fenster schließen, und anschließend Gartenmöbel mit Wasser reinigen.