Schlussstrich nach vielen Jahren: Die Geldstrafe gegen einen früheren Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach wird abgemildert. Er hatte Geld aus Kollekten veruntreut.

Die sogenannte "Geldstrafe auf Bewährung" - die Verwarnung mit Strafvorbehalt - ist die mildeste Strafe, die ein Gericht verhängen kann. Das Gericht erlegte sie am Montag einem ehemaligen Pfarrer auf, der vor Jahren Geld aus Kollekten veruntreut hatte. Ein Grund für die milde Strafe war die lange Prozessdauer.

Noch im Gerichtssaal erklärten Staatsanwaltschaft und Verteidigung, dass sie keine Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen einlegen werden. Damit ist das Urteil rechtskräftig und das Verfahren nach vielen Jahren juristisch abgeschlossen.

Spendengelder aus dem Klingelbeutel veruntreut

Die Vorwürfe gehen zurück in die Jahre 2015 bis 2017. Der frühere Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach (Kreis Waldshut) hatte in 13 Fällen die Kollekten einer Hochzeits- und mehrerer Trauermessen veruntreut. Er hatte die Gelder an sich genommen oder in eine Barkasse gelegt, über die es keine Kontrolle und für die es keine Buchhaltung gab.

Betrug mit bestelltem Rotwein

In einem weiteren Fall von Betrug hatte er 18 Flaschen spanischen Rotwein zum Preis von 3,50 Euro pro Flasche bestellt und auf dem Beleg behauptet, der Wein sei angeblich an einem "spanischen Abend des Frauenvereins" getrunken worden.

Umgang mit Spenden sei so üblich gewesen

In erster Instanz wurden der inzwischen 61 Jahre alte Pfarrer und ein weiterer damals in Bonndorf tätiger Pfarrer im Jahr 2021 per Strafbefehl zu Geldstrafen zwischen 2.500 Euro und 4.000 Euro verturteilt. Während der mitangeklagte Pfarrer den Strafbefehl akzeptierte, legte der 61-Jährige Einspruch und dann Revision ein. Sein Verteidiger führte an, dass der frühere Pfarrer nur die damals ortsübliche Praxis des Umgangs mit Spenden fortgeführt und die Taten alle eingeräumt habe.

Ehemaliger Pfarrer von langer Prozessdauer psychisch angeschlagen

Die "öffentlichkeitswirksame Verfolgung der Fälle" hätten schwerwiegende Folgen für ihn gehabt: Er dürfe keinen Dienst als Pfarrer mehr leisten, wurde mehrfach versetzt und musste 10.000 Euro Wiedergutmachung und eine Geldstrafe an die Kirche bezahlen. Er sei inzwischen in psychiatrischer Behandlung.

Kritik an Kirchenleitung und Waldshuter Justiz

Im Prozess gab es auch Kritik an der Kirchenleitung und an den Waldshuter Justizbehörden: Die Pfarrer seien in finanziellen Angelegenheiten damals weder entsprechend geschult noch kontrolliert worden, so der Verteidiger. Auch die Staatsanwaltschaft forderte Strafmilderung für den geständigen Angeklagten. Der Prozess sei jahrelang "wie ein Damoklesschwert" über ihm geschwebt. Der ehemalige Priester war nicht zum Prozess nach Waldshut gereist, sondern hatte sich von einem Anwalt vertreten lassen.