Der Landesnaturschutzverband (LNV) fordert, auf den Weiterbau der B31 westlich von Freiburg zu verzichten. Dies sei nötig für den Schutz des Rieds bei Gottenheim-Wasenweiler. Denn wenn die Straße durch das Moor geschlagen werde, wäre das eine Katastrophe, so der LNV. Die Trasse würde immensen Schaden in der Landschaft zwischen Gottenheim und Breisach anrichten. Der LNV-Arbeitskreis Freiburg-Kaiserstuhl hat das Umweltministerium deshalb aufgefordert, das Gottenheim-Wasenweiler Ried in das Moorschutzprogramm des Landes aufzunehmen. Bereits vor zehn Jahren habe man beim Regierungspräsidium Freiburg beantragt, das Feuchtgebiet als Naturschutzgebiet auszuweisen. Bislang allerdings vergeblich.