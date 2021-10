Gedenken an Verfolgte des Nationalsozialismus

In Südbaden werden von Montag an 45 neue Stolpersteine zur Erinnerung an die Verfolgten des Nationalsozialismus verlegt.

Die Gedenksteine werden vor den einstigen Wohnungen der NS-Opfer ins Straßenpflaster eingelassen. Versehen mit einer kleinen Messingplatte, in die Namen und Schicksal der Menschen eingraviert sind. Die meisten Stolpersteine sind ehemaligen jüdischen Mitbürgern gewidmet, die von den Nazis in Konzentrationslager deportiert wurden oder rechtzeitig flüchten konnten.

Verlegungen in Lahr, Freiburg und Lörrach

Neue Stolpersteine werden am Montag in Lahr verlegt. Sie erinnern an den SPD-Mann Kamill Delfosse, die jüdische Familie Krause, Erich Rothmann, der zwangssterilisiert wurde, und an Hedwig und Marlene Herbert.

In Freiburg werden tags drauf, am Dienstag an acht Standorten insgesamt 20 Stolpersteine verlegt, darunter auch am Eingang des jüdischen Friedhofs. Am Dienstagnachmittag wird dann in Lörrach sieben Menschen gedacht werden, die den Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Für Lörrach ist dies die zweite Aktion dieser Art, nachdem im vergangenen Jahr erstmals eine Gedenkveranstaltung mit Schülern und Angehörigen stattfand.

Frieda und Arthur Juliusberger: Sie führten in Lörrach erst ein Bekleidungsgeschäft, dann eine Pension. Frieda konnte zu ihrer Tochter nach Basel emigrieren. Arthur wurde nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ido Bendori, Tel Aviv

Erste Stolpersteine in Schopfheim

Am Mittwoch werden die ersten Stolpersteine in Schopfheim verlegt. Die Verlegung der Stolpersteine geht auf eine Initiative zurück, die sich im vergangenen Jahr des Themas annahm. Weitere Stolpersteine werden an diesem Tag in Villingen-Schwenningen und Trossingen verlegt.

Angehörige nehmen teil

Für die Gedenk-Zeremonien reisen teilweise auch einige Nachfahren der NS-Opfer an. Unter anderem aus New York und Israel.

Demnig wird auch in Basel erwartet

Der Künstler Gunter Demnig hatte die Gedenkaktion vor rund 25 Jahren ins Leben gerufen und europaweit Steine vor Wohnhäusern platziert. Am 2. November werden erstmals auch in Basel Stolpersteine verlegt. Die Schweizerische Stolpersteininitiative hat sich zudem dafür eingesetzt, dass eine Stolperschwelle am Grenzübergang Lörrach/Riehen verlegt wird. Damit soll an die Opfer erinnert werden, die von der Schweiz zurückgewiesen wurden. Laut Stolpersteininitiative waren dies an den Schweizer Grenzen insgesamt 30.000 Menschen.