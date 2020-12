Stolpersteine stehen für Menschen, die von den Nationalsozialisten umgebracht wurden. In Zürich wurden jetzt die ersten gesetzt, um an die Schweizer Opfer zu erinnern.

Einen Stein für Lea Berr, einen für ihren Sohn. In dieser Straße in Zürich hatte Lea Berr mit ihrer Familie in den 30er Jahren gelebt.

Lea Berr ist eines von vielen Schweizer Nazi-Opfern. Sie heiratete einen Franzosen, ging mit ihm nach Frankreich. Dort geriet sie 1944 in die Hände der Nazis. Sie und ihr zweijähriger Sohn wurden in Auschwitz ermordet.

Denise Schmid-Bernheim ist die Nichte von Lea Berr. Sie und vor allem auch ihren Vater hat die Geschichte nie losgelassen.

"Es hat ihn sehr beschäftigt. Er hat immer unter Tränen von seiner Schwester Lea erzählt, er hat sehr darunter gelitten, dass sie gestorben ist", erzählt die Nichte.

Stolpersteine zum Gedenken

Die Schweizer Behörden hatten damals Hilfe verweigert. Lea Berr hätte durch die Heirat mit einem Franzosen ihr Bürgerrecht verloren, hieß es. Eine unrühmliche Rolle der Schweiz – die Stolpersteine sollen auch daran erinnern.

Die Rolle der Schweiz während des 3. Reichs

Richard Wolff ist Stadtrat in Zürich und an der Aufarbeitung dieses Kapitels der Schweizer Geschichte sehr interessiert: "Das weiß man zu wenig, dass auch Menschen aus Zürich Opfer der Nazis geworden sind. Das ist auch ein Teil der Geschichte, der noch gar nicht richtig aufgearbeitet ist. Jetzt, 80 Jahre später, ist es an der Zeit, dass man das angeht", ist der Politiker überzeugt.

"Das hat mich schon extrem aufgewühlt." Denise Schmid-Bernheim, Nichte eines schweizerischen NS-Opfers

Auch wenn es nur kleine Steine sind, sie berühren: Denise Schmid-Bernheim beschreibt ihre Gefühle so: "Es ist ein sehr trauriges, emotionales Event. Das hat mich schon extrem aufgewühlt. Vor allem habe ich an meinen Vater gedacht."

Weitere Stolpersteine geplant

Zürich hat den Anfang gemacht, im kommenden Jahr sollen auch in weiteren Städten Stolpersteine an die Geschichte der Schweizer NS-Opfer erinnern.