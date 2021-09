Oberrheinrat fordert Räumung von Stocamine

Der Oberrheinrat hat die französische Regierung in einer Resolution aufgefordert, die in der Sondermülldeponie Stocamine bei Wittelsheim im Elsass vorhandenen Abfallbehälter zu bergen. Nur so könne man mittel- und langfristig eine Verseuchung des Grundwassers verhindern. Frankreichs Regierung hatte Anfang 2021 beschlossen, ohne weitere Abfälle aus der ehemaligen Kalimine zu bergen, das Geländes zu versiegeln. In der Untertagedeponie lagern noch fast 42.000 Tonnen Abfall, darunter hochgifte Stoffe wie Quecksilber, Arsen und Kadmium. Laut Gutachten sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Lagerstätten, trotz der Versiegelung, geflutet seien. Dies könne gravierende Auswirkungen auf das Grundwasser am Oberrhein haben. Die Verschmutzung des Grundwasserreservoirs hat auf lange Sicht weitaus höhere ökologische und finanzielle Folgen, als die Bergungs-Kosten für die Abfälle, heißt es in einer Mitteilung des Oberrheinrates.