Der Giftmüll in der elsässischen Deponie Stocamine soll nun doch nicht geräumt werden. Das französische Parlament plant Kosten für Versiegelung ein.

Der Giftmüll in der elsässischen Mülldeponie Stocamine in Wittelsheim soll nun doch nicht geräumt werden. Das französische Parlament hat im Haushaltsgesetz 2022 160 Millionen Euro für die dauerhafte Versiegelung der Giftmülldeponie im Elsass vorgesehen.

Freiburgs Regierungspräsidentin sieht kaum noch Chancen

Die Versieglung der Giftmülldeponie Stocamine ist mit diesem Beschluss des französischen Parlamentes wahrscheinlich nicht mehr abzuwenden, so die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Noch im Oktober hatte ein Gericht in Nancy die Versiegelungsarbeiten wegen fehlender finanzieller Garantien gestoppt.

Versiegelung des Giftmülls stößt auf breite Ablehnung

Verschiedene Bürgerinitiativen und Politiker aller Lager im Elsass lehnen die Endlagerung ab. Stefan Auchter vom "BUND Südlicher Oberrhein" kritisiert das Vorgehen in Paris. Die französische Regierung hätte mit dieser Entscheidung ein Versprechen gegenüber den Menschen im Elsass gebrochen. Laut Auchter besteht die Gefahr, dass sich der Giftmüll entzündet und Giftstoffe in das Grundwasser am Oberrhein gelangen.