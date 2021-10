Giftmüll darf nicht in Deponie Stocamine bleiben

Der Giftmüll in der elsässischen Deponie Stocamine darf nicht dort bleiben. Das hat das französische Berufungsgericht in Nancy entschieden. Das Gericht hat einen Erlass der Präfektur aufgehoben, der erlaubte, den giftigen Müll auf unbestimmte Zeit in der ehemaligen Kalimine in Beton einzuschließen. Die Bauarbeiten sollten in den kommenden Tagen starten. Das Département Haut-Rhin, die Region Grand Est, der Naturschutzverein Alsace Nature und die Gemeinde Wittelsheim hatten beim Verwaltungsgericht die Aufhebung dieses Dekrets beantragt und nun Recht bekommen. Auch die deutsche Seite hatte jahrelang die Bergung des Giftmülls gefordert. Denn er drohe Europas größtes Grundwasserreservoir zwischen Schwarzwald und Vogesen zu vergiften, so die Befürchtung. Ein Teil der gefährlichen Reststoffe war bereits geborgen worden, 42.000 Tonnen sind noch dort. Die zwingende Folge des Urteils: jetzt muss der gesamte Giftmüll wieder hochgeholt werden.