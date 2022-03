Baustoffhersteller Sto stoppt Lieferungen nach Russland

Der Baustoffhersteller Sto in Stühlingen im Kreis Waldshut hat die Belieferung seiner russischen Tochtergesellschaft vorerst gestoppt. Gleichzeitig hat das Unternehmen 15.000 Euro für Hilfstransporte gespendet. Aus ethisch-moralischer Sicht sehe man derzeit keine Möglichkeit, die russische Tochtergesellschaft weiter zu beliefern, so Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger in einer Mitteilung. Mit einem großen Minus bei den Gesamtumsätzen ist aber nicht zu rechnen. Laut Sto hat das Russland-Geschäft mit einem Umsatzansatzteil von weniger als einem Prozent eine untergeordnete Rolle. Die Sto-Gruppe bezieht keine Rohstoffe direkt aus Russland oder der Ukraine, ist allerdings indirekt über die steigenden Energie- und Rohstoffpreise betroffen. Sto betreibt seit 2006 eine Tochtergesellschaft in Russland. Rund 300 Kilometer von Moskau entfernt werden unter anderem Farben, Putze und Trockenmörtel produziert.