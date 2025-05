Von Stimmen bis ZMF: Unsere Festival-Highlights in Südbaden

per Mail teilen

Weniger Bühnen in Lörrach, dafür viele Festivals in der Region: Trotz Krise wird in Südbaden im Sommer getanzt. Unsere Festival-Highlights von Lörrach über Breisach bis Emmendingen.

Die Stimme in ihrer Vielfalt erforschen - darum geht es beim Stimmen-Festival in Lörrach. Bap, Faithless und die Beach Boys sind die Programmhighlights der 31. Festivalausgabe vom 26.6. - 20.7. in Lörrach.

Mit 13 Konzerten an fünf Spielorten in der Lörracher Innenstadt hat das Event in diesem Jahr deutlich abgespeckt. Der Grund: Das Stimmen-Festival muss sparen. Man sei froh, dass es in diesem Jahr überhaupt stattfinden könne, sagt Festivalleiter Timo Sadovnik - "die Zeiten sind schwierig geworden für die Kultur."

Weniger Geld, explodierende Kosten beim Stimmen-Festival

Es gebe weniger Fördermittel, gleichzeitig seien die Kosten explodiert. Beispiel Marktplatzbühne - der größte Spielort des Lörracher Festivals: "Dieselbe Bühne kostet uns 130 Prozent mehr im Vergleich zu vor der Pandemie. Das sind Kostensteigerungen, die wir nicht einfach mit höheren Ticketpreisen kompensieren können."

Die Konsequenz: Hatte sich das Stimmen-Festival zuvor als Begegnungsort in der Dreiländerregion positioniert, haben sich die Veranstalter von den Schweizer Spielorten getrennt. Noch schmerzhafter sei jedoch die Trennung vom Lörracher Rosenfelsparks als Spielort gewesen, sagt Sadovnik, der "eine wichtige Plattform für Kunst abseits des Mainstreams“ gewesen sei.

Neues Festivalkonzept für die Menschen in Lörrach

Doch Untergangsstimmung herrscht bei den Veranstaltern nicht. Bewusst setze man den Fokus auf den Lörracher Stadtkern, wolle sich weiterentwickeln. Neue Ideen seien gefragt, um das Festival fit für die Zukunft zu machen. Schließlich wüssten die Lörracherinnen und Lörracher um den Wert ihres Stadtfestivals, ist Sadovnik überzeugt.

Die Stimme biete eine "irrsinnig große Bandbreite", die es noch zu erforschen gebe - von Performancekunst über Film, Theater und Literatur. Und gerade in politisch angespannten Zeiten wie diesen sei es "ein Gebot der Stunde, die Stimme zu erheben für Themen, die uns wichtig sind."

Bap, Zaz und Voodoo Jürgens beim Stimmen-Festival

So will das Stimmen-Festival auch 2025 ein Ort der Begegnung sein, mit einem bunt gemischten Programm von Pop über Jazz bis Vokalmusik. Neben Headlinern wie Bap, Zaz, James Bay oder den Beach Boys auf dem Marktplatz gibt es Acapella-Konzerte und Kinder- und Jugendtheater. Faithless sind zum wiederholten Male zu Gast in Lörrach.

Voodoo Jürgens erzählt in seinen Wiener Chansons die Geschichten von Gaunern und Außenseitern IMAGO Eibner Europa

Gibt es einen Geheimtipp? "Ganz klar Voodoo Jürgens", sagt Festivalleiter Sadovnik, selbst Österreicher, "der auf sehr spannende Art das traditionelle Kulturgut des Wiener Lieds neu interpretiert." Voodoo Jürgens eröffnet am 26. Juni mit einer Mischung aus Chanson und Wiener Soul das Festival im Burghof.

Pinot and Rock Festival in Breisach

Weitere Festivals im Südwesten, die im Sommer 2025 echten Genuss versprechen? Das Pinot and Rock Festival in Breisach. Der Name verrät es: Hier fließen regionaler Wein und ein hochkarätiges musikalisches Lineup zusammen.

Headliner wie Melissa Etheridge, die Sportfreunde Stiller, Jan Delay oder die No Angels sorgen zusammen mit Newcomern aus der Region für durchtanzte Sommerabende. Den stimmungsvollen Mix aus Kulinarik und Musik gibt es vom 3.-6. Juli in Breisach.

I EM Music in Emmendingen

Vom 18.-20. Juli verwandelt sich auch der Schlossplatz Emmendingen wieder in eine Festivalbühne. Die Sommernacht rocken wird unter anderem der Finne Samu Haber, Ex-Frontman von Sunrise Avenue, auch bekannt als Juror bei der TV-Show "The Voice of Germany".

Auch Singer/Songwriter Johannes Oerding kennt man aus TV-Formaten wie "Sing meinen Song". In Emmendingen eröffnet er am 18. Juli die Openair-Bühne. Gebührender Abschluss des I Em Music ist das Konzert von Kontra K., einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands, am 20. Juli.

South Side Festival in Neuhausen ob Eck

Green Day, Nina Chuba, AnnenMayKantereit, Apache 207: Von Punk bis Hip-Hop ist alles dabei beim Southside Festival 2025 vom 20.-22. Juni in Neuhausen ob Eck, das Epizentrum für Alternative Rock und Indie im Südwesten. Es gibt es noch Karten.

Zelt-Musik-Festival in Freiburg

Wer es übersichtlicher mag und trotzdem auf hochkarätige Musikacts nicht verzichten möchte, wird sich beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg wie zuhause fühlen. Die 41. Ausgabe des ZMF soll ein "Powerfrauen-ZMF" werden, verspricht Geschäftsführerin Hanna Teepe.

Neben Gianna Nannini, Patti Smith und Dee Dee Bridgewater stehen auch Element of Crime oder die Beatsteaks auf dem Programm. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft. Am Freiburger Mundenhof gibt es vom 16. Juli -3. August aber wie immer auch zahllose kostenlose Konzerte, Veranstaltungen und Workshops.

Heroes Festival in Freiburg

Das Festival für alle Deutschrap-Fans vereint Altstars mit Newcomern des Raps und verteilt sich auf drei Standorte in Deutschland. Am 5. und 6. September bringt das Festival die Freiburger Messehalle zum Schwitzen.

Mit dabei sind alle Heroes der Szene: Sido, Ski Aggu, Bonez MC oder UFO361.