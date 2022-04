Stimmen aus Straßburg nach dem Wahlausgang in Frankreich

Verhaltene Stimmung auf den Straßen Straßburgs nach der Wahl. Le Pen Wähler sind enttäuscht, Macron Wähler schauen mit Skepsis auf die neue Amtszeit.

Macron Wähler erleichtert aber nicht glücklich

Am Morgen nach der Wahl gießt es wie aus Eimern in Straßburg. Wenige Menschen sind auf den Straßen unterwegs. Am Hauptbahnhof warten mehrere Taxifahrer auf Kundschaft. Sie sind erschüttert über die vielen Wahlstimmen, die Le Pen sammeln konnte. 42 Prozent seien nicht wenig, es wären sogar viele. Erleichtert seien sie schon, sagt Mustafa. Glücklich allerdings nicht. Besonders für Menschen wie Mustafa, der seit vielen Jahren in Frankreich lebt, jedoch keine französische Staatsbürgerschaft hat, hätte viel auf dem Spiel gestanden

Auch die Stimmung seines Kollegen Djamel ist nicht gerade heiter. Er sei ziemlich gestresst gewesen von der Stichwahl. Er hatte Angst, dass die Rechten es schaffen könnten.

"Die sind rassistisch, islamophob und hassen einen Teil der Franzosen. Ich bin französischer Nationalität, auch wenn ich nordafrikanische Wurzeln habe. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ich bin Franzose."

Enttäuschung bei den Wählern von Le Pen

Auf der Straße geht eine Frau geht mit ihrem Dackel vorbei. Ihr Name ist Morgane, 32 Jahre. Sie selbst habe Le Pen gewählt. Sie hätte gern ein Wechsel in der Präsidentschaft gesehen. Grund für ihre Wahl war besonders Macrons Corona-Politik. Ihrer Meinung nach war das Vorgehen Macrons verfassungswidrig. Für Morgane ist dies viel gefährlicher als Le Pen. Sie habe das Gefühl, dass Macron der extrem Rechte geworden sei, Le Pen dagegen milder. Morgane möchte nun nach der Wahl Frankreich verlassen, wohin wisse sie noch nicht. Irgendwo hin, wo sie frei sein wird, sagt sie.

Pest oder Cholera? - Hoffnung auf Veränderung

Überzeugte Macron Wähler sind an diesem regnerischen Morgen schwer zu finden. Von mehreren linken Wählern gibt es nach der entschiedenen Stichwahl nicht mehr als ein Schulterzucken.

"Für mich ist die Umwelt entscheidend. Und dazu gab es nichts in ihren Programmen. Es war wie Pest oder Cholera."

Laurine, 25 Jahre alt, wartet gerade auf ihren Bus vor dem Hauptbahnhof. Sie hat Hoffnung, dass Macron sich ein wenig ändert. Dem alten und neuen Präsidenten wurde einiges vorgeworfen. Macron selbst weiß, dass viele Leute nicht seinetwegen für ihn gestimmt haben, sondern um extreme Rechte zu verhindern. Laurin hofft, dass Macron dies verstanden habe. Macron gab kürzlich das Versprechen, auf diese "Wut und die abweichenden Meinungen" in Zukunft "Antworten zu geben".