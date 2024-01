per Mail teilen

Sie sind wieder unterwegs in Freiburg, im Schwarzwald oder auf der Baar: Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige bringen den Segen und sammeln Geld.

Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinden sind unterwegs und bringen den Menschen mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+24", was die lateinische Kurzform ist für "Christus mansionem benedicat" und so viel heißt wie "Christus segne dieses Haus".

Sternsinger auch in Freiburg-Ebnet unterwegs

Mariella (12), Aurelia (11) und David (12) sind schon seit Donnerstag in Freiburg-Ebnet unterwegs. Nicht jedes Klingeln an den Türen ist erfolgreich, sei es, weil Menschen keine Zeit haben oder nichts geben wollen. Aber viele freuen sich über den Segensspruch, berichten die Kinder, die mit dem Segensspruch um die Häuser ziehen. Dann sammeln sie fleißig Spenden ein und bekommen mitunter Süßigkeiten, was sie ermutigt, weiterzumachen.

Kinder sammeln für Kinder

"Mich macht es einfach glücklich Menschen zu helfen", sagt die 12-jährige Sternsingerin Marietta. Die Sternsinger haben in Vorbereitungskursen viel über die Nöte und Sorgen von Kindern rund um den Globus gelernt und sorgen mit ihrem Engagement für die Linderung von Not in zahlreichen Projektorten. Mariella, Aurelia und David sind froh darüber, dass sie Teil von einer tollen Aktion sind.

Motto der Sternsingeraktion in diesem Jahr "Gemeinsam für unsere Erde"

Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Bundesweit sind mehr als 8.000 Gemeinden und Gruppen an der diesjährigen 66. Aktion Dreikönigssingen beteiligt. Das Motto dieses Jahr: "Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit". Kinder sammeln für die Amazonasregion und dortige Projekte im Bereich von Umweltschutz und Kultur. Darunter sind zum Beispiel Initiativen wie die Förderung von sogenannten "lebendigen Klassenzimmern" im Amazonasgebiet.

Aktion hat lange Tradition

Die Sternsingeraktion wurde 1959 erstmals gestartet. Das Dreikönigssingen wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den Mitteln aus der Aktion über 1.400 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden.