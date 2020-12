Im Rahmen einer Neugestaltung gibt es auf dem Friedhof in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) nun auch ein "Sternenkinder"-Feld. Dort können tot- oder fehlgeborene Kinder beerdigt werden. In einem runden Bereich des Herbolzheimer Friedhofs hat die Gemeinde ein sternförmiges Bestattungsfeld angelegt. In der Mitte: eine Stele des Weisweiler Künstlers Bernd Karcher, als Symbol für den Schmerz und die Liebe zu dem Kind, das nicht leben durfte. Das "Sternenkinder"-Feld soll Eltern und Angehörigen einen geschützten Raum für ihre Trauer geben, so Bürgermeister Thomas Gedemer. "Sternenkinder" sind Kinder, die während der Schwangerschaft sterben. Da sie meist unter einer Gewichtsgrenze von 500 Gramm liegen, sind sie nicht bestattungspflichtig. Die offizielle Eröffnung des Herbolzheimer "Sternenkinder"-Felds ist am 3. Adventssonntag.