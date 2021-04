Frühling, Sonne, warmes Wetter: Camping-Freunde zieht es in die Natur. Coronabedingt sind aber Camping- und Caravan-Stellplätze bis Mitte Mai geschlossen. Die Folge: Wild-Campen floriert.

SWR Owusu Künzel

Ziemlich einsam ist es auf dem Wohnmobil-Stellplatz in Bad Dürrheim. Der "Wohnmobilhafen" ist einer der größten Anlagen in Deutschland, 400 Wohnmobile haben hier normalerweise Platz. Doch wegen Corona ist er geschlossen. Mit seinen 30 Jahren ist Andreas Bertsch einer der jüngsten Stellplatz-Betreiber der Republik. Momentan gibt es für ihn nicht viel zu tun. Neben Wartungsarbeiten ist er vor allem im Kontakt mit den Gästen. Andreas Bertsch erzählt: "Ich krieg' so viele Mails von unseren Stammgästen, die fragen: "Ach wir vermissen euch, wir würden so gerne kommen, wann macht ihr wieder auf?" Wenn man dann jeden Tag hierher kommt und man sieht den leeren Platz und du weißt, normalerweise wären jetzt hier so viele Gäste und man hätte Spaß miteinander und man freut sich am Campen, ist es schon eine Situation, die einen schon sehr bedrückt", bedauert der 30-Jährige

Normalerweise Camping-Gäste aus aller Welt

In den "Wohnmobilhafen Bad Dürrheim" kommen internationale Gäste. Hier standen sogar schon Wohnmobile aus Moldawien, Argentinien und Australien. Aktuell sind es gerade mal sieben Fahrzeuge von Geschäftsreisenden und Campern, die keinen anderen Wohnsitz haben.

Sind die Stellplätze Mitte Mai wieder offen?

Mindestens bis zum 16. Mai ist hier alles dicht. Für den Stellplatz-Betreiber keine leichte Situation: "Ich kämpfe mich auch immer von Verordnung zu Verordnung. Natürlich weiß niemand, wie die Zahlen sich entwickeln. Persönlich gehe ich leider davon aus, dass es über den 16. Mai hinausgehen wird. Wobei dazu muss ich auch sagen, wir hier haben eigentlich ein so großes Sicherheitskonzept und Abstand, dass hier auf dem Stellplatz meiner Meinung nach, nichts passieren würde."

Stellplatz-Betreiber nutzt Zeit für Praktisches

Dennoch: Aufgeben kommt dem 30-Jährigen nicht in den Sinn - im Gegenteil: Als Tüftler hatte Andreas Bertsch schon vor Corona Regalsysteme für Wohnmobile entwickelt und verkauft. Den vergangenen Winter hat er für seine neueste Erfindung genutzt. Die Inspiration dazu kam vom Improvisationstalent der Gäste: "Ich habe hier auf dem Platz gesehen, wie die Leute manchmal die Trittstufe abenteuerlich abstützen, mit Holzklötzchen oder mit irgendwelchen anderen Utensilien, die man dabei hat." So entstand die Idee für eine Trittstufen-Stütze für Reisemobile, die er sich patentieren lassen möchte.

Sicherheitskonzept für Campingplätze

Eines ist dem Stellplatz-Betreiber klar: Wenn er wieder loslegen darf, dürfte die Nachfrage danach groß sein. Daher fordert er Planungssicherheit. Stellplatz-Betreiber Andreas Bertsch betont: "Alle Platz-Betreiber haben ein Sicherheitskonzept und wir sind hier im Freien. Jetzt gerade im Sommer, da muss jetzt eine Perspektive her, dass wir auch mal wieder öffnen können."

Caravaning boomt wie nie. In Bad Dürrheim hofft man daher, dass die Schließung des Wohnmobilhafens schon bald aufgehoben wird.

Andernorts, wie am Kaiserstuhl beispielsweise, nehmen die sogenannten Wildcamper zu. Menschen, die sich mit ihrem Wohnmobil auf öffentliche Parkplätze stellen. Manch einer würde vielleicht lieber auf einen offiziellen Platz gehen, mit sanitären Anlagen oder einem kleinen Laden anbei, doch das geht im Moment nicht.

"Wenn jeder seinen Müll mitnimmt, sollte das gehen" Nils Lotz, Wohnmobilist

Für eine junge Mutter aus Villingen-Schwenningen ist der Ausflug mit dem Wohnmobil eine kleine Flucht aus dem Coronageprägten Alltag. "Man hat eine tolle Aussicht. Das Wetter ist super – uns geht’s toll", sagt sie lachend. Auch Nils Lotz aus Ballrechten-Dottingen sitzt entspannt vor seinem Anhänger und genießt ohne schlechtes Gewissen den schönen Tag: "Da aufgrund der Corona-Situation alle Camping- und offiziellen Stellplätze zu sind – hier scheint niemand etwas dagegen zu haben, die Polizei ist ja auch gerade vorbeigefahren, hat nicht interveniert – ist also alles ok. Ich selbst bin autark mit meiner Nasszelle und habe auch kein Problem damit. Wenn jeder seinen Müll mitnimmt, sollte das gehen".

Wildcampen großen Ausmaßes SWR Sebastian Bargon

Manche haben nichts anderes als ihr Wohnmobil

Ein Ehepaar aus München ist allerdings aufgrund eines Wasserschadens in seinem Haus für drei Monate auf das Wohnmobil angewiesen. "Wir haben einen triftigen Grund. Und es gibt Leute, die im Wohnmobil leben. Die haben wir jetzt auch schon getroffen, die müssen ja irgendwo stehen können."

Sondergenehmigung erforderlich für Freistehen

Zu dieser Gruppe gehört auch der 33-jährige Martin Erler aus Freiburg. Er arbeitet im Qualitätsbereich einer Medizintechnikfirma: "Ich lebe seit Ende 2019 im Wohnmobil, habe meine Wohnung aufgegeben, weil es für mich die richtige Lebensentscheidung ist. Jetzt habe ich das Glück, dass ich total konform mit einer Sondergenehmigung auch draußen lebe und seitdem ist es sehr viel entspannter".

Stehen wo man will?

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen, der auf dem Parkplatz am Batzenberg steht, hat keine Sondergenehmigung. Er erkundet tagsüber die Gegend, abends kehrt er auf den Parkplatz zurück. Er fühlt sich im Recht: "Wir zahlen ja alle Steuern und ich bin der Meinung, dass man öffentliche Plätze benutzen darf, egal wie auch immer. Ich habe ja kein Camp-Verhalten. Ich mach ja noch nicht mal die Jalousie raus oder stelle Tisch und Stühle vor das Auto, sondern benutze einfach den Parkplatz. Ich finde, das muss erlaubt sein. Also diese Freiheit müssen wir uns in Deutschland bewahren."

Anwohner sind unterschiedlicher Meinung

Die Anwohner sind über die Wohnmobilisten auf dem Batzenberg geteilter Meinung. Ein Spaziergänger sagt: "Für diejenigen, die da stehen, ist das sehr schön. Für die anderen – Fragezeichen". Und ein Radfahrer fügt hinzu: "Irgendwo müssen die Leute ja hin. Es ist ja jetzt dann Frühling, Sommer. So kann es ja nicht weiter gehen."