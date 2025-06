Nach den Plänen der Geschäftsführung von Maschinenbauer Trumpf werden von den 600 Arbeitsplätzen in Freiburg ein Drittel gestrichen. Der Betriebsrat hinterfragt den Stellenabbau.

Der Ditzinger Maschinenbauer Trumpf plant an seinem Freiburger Standort Arbeitsplätze abzubauen. Mehr als 200 der 600 Stellen sollen wegfallen, die meisten davon in der Produktion. Der Betriebsrat will jetzt prüfen, ob ein Stellenabbau überhaupt notwendig ist.

Was ist bei Trumpf Hüttinger in Freiburg geplant? Am Freiburger Standort werden unter anderem Generatoren produziert, mit denen Solarzellen und Mikrochips produziert werden können. Die gesamte Serienproduktion soll laut den aktuellen Plänen von Trumpf aber eingestellt werden. Stattdessen sollen in Freiburg künftig neue Produkte entwickelt und getestet werden. Der Bereich Forschung und Entwicklung soll in Freiburg bleiben, so Berghausen gegenüber der „Badischen Zeitung“. Von den 600 Stellen in Freiburg sollen über 200 wegfallen.

Unternehmensführung fordert schnelle und konstruktive Gespräche

Die Geschäftsleitung möchte möglichst bald mit dem Freiburger Betriebsrat verhandeln, sagte Unternehmenssprecher Rainer Berghausen dem SWR. Sie wolle Klarheit schaffen, auf welchen Wegen und in welchem Umfang dort Stellen abgebaut werden müssten.

Unternehmenssprecher Rainer Berghausen erklärt, wie es aus Sicht des Unternehmens jetzt weitergeht:

Als Gründe für den angekündigten Stellenabbau nennt Berghausen die wachsende Konkurrenz durch asiatische Unternehmen, die deutlich günstiger produzieren. Dadurch verdiene das Unternehmen mit seinen Produkten, die in Freiburg hergestellt werden, nicht mehr genug. Notwendige Investitionen in den "High-Tech-Forschungsstandort Freiburg" seien dadurch nicht mehr möglich.

Konzern schwächelt nach jahrelangen Erfolgen

Der Betriebsrat Fabian Freiburger stellt in Frage, ob der angekündigte Stellenabbau tatsächlich notwendig ist. Dem SWR sagte Freiburger, dass Trumpf in den vergangenen Jahren Rekordgewinne erwirtschaftet habe, auch in Freiburg. So hätte das Freiburger Tochterunternehmen Trumpf Hüttinger 2023/24 laut "Badischer Zeitung" einen Umsatz in Höhe von 315 Millionen Euro erwirtschaftet. Betrachtet man die Geschäftszahlen der vergangenen Jahre, wird deutlich, dass das Gesamtunternehmen Trumpf einen jahrelangen Wachstumskurs verzeichnete.

Der Konzernumsatz von Trumpf stieg laut eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2022/23 um 27 Prozent, von 4,2 auf 5,4 Milliarden Euro. Ein Jahr später lag der Umsatz mit knapp 5,2 Milliarden Euro etwas niedriger. Nach einem Rekordhoch an eingegangenen Aufträgen in Höhe von 5,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2021/22 ist dieser in den vergangenen Jahren allerdings deutlich gesunken - zuletzt auf 4,6 Milliarden Euro im Jahr 2023/24. Der "Badischen Zeitung" sagte ein Unternehmensvertreter, dass man künftig mit "einem weiteren deutlichen Umsatzrückgang" rechne.

Fabian Freiburger aus dem Betriebsrat von Trumpf kritisiert die Pläne des Konzerns:

Gewachsene Belegschaft bangt um ihre Arbeitsplätze

Die guten Geschäftszahlen der vergangenen Jahre sind für den Betriebsrat Freiburger auch nur möglich gewesen, weil das Unternehmen viele neue Mitarbeitende eingestellt hat. Erst 2023 war das Freiburger Tochterunternehmen Trumpf Hüttinger für seinen Stellenzuwachs in Südbaden mit dem "Jobmotor-Preis" ausgezeichnet worden. Doch nun könnte jeder dritter Mitarbeitender ihre Stelle verlieren.

Nach Einschätzung von Betriebsrat Freiburger will die Unternehmensführung die Produktion nicht einfach abbauen, sondern an andere Standorte - wie in Polen und China - verlagern. Damit wolle der Konzern Kosten sparen und seine Rendite steigern, die an anderen Standorten im Ausland deutlich höher liege.

Betriebsrat kritisiert spätes Gesprächsangebot

Fabian Freiburger kritisiert, dass die Geschäftsführung erst jetzt das Gespräch mit dem Betriebsrat sucht, nachdem sie den Stellenabbau schon angekündigt hat. Das sei schade und zeige, "dass man nicht den Willen hat, die Belegschaft an so einer Veränderung zu beteiligen".

"Die Geschäftsführung will quasi möglichst vollendete Tatsachen schaffen."

Der Betriebsrat möchte jetzt erst einmal noch darüber sprechen, ob ein Stellenabbau überhaupt notwendig ist. In einem ersten Schritt will er sich einen detaillierten Überblick über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens verschaffen. Erst danach wolle man gemeinsam mit der Belegschaft entscheiden, wie man auf die Ankündigung des Stellenabbaus reagiere, so Betriebsrat Freiburger.