Der Automobilzuliefer „IMS Gear“ baut deutlich weniger Arbeitsplätze ab als die zunächst geplanten 350. Das hat das Unternehmen am Stammsitz in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bekannt gegeben. Konjunktur- und coronabedingt werden nun 144 Stellen gestrichen. IMS-Gear stellt Getriebe und andere Komponenten vornehmlich für den Automobilbau her und beschäftigt in Deutschland rund 2.000 Mitarbeiter.