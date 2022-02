Steinmeier würdigt Löw im Schloss Bellevue

Ein Vierteljahr nach seinem Abschied als Fußball-Bundestrainer hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienste von Joachim Löw gewürdigt. Der Bundespräsident hat den in Schönau geborenen Ex-Bundestrainer am Mittwoch zu einem Mittagessen im Schloss Bellevue empfangen. "Joachim Löw, das war und das ist für viele 'der Jogi', ein Heimatverbundener, fest verwurzelt im Schwarzwald, in Schönau und

Freiburg im Breisgau, zugleich aber ein Weltreisender." Das sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem gemeinsamen Mittagessen und erinnerte an Löws Erfolge und unvergessene Momente wie den Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Löw steht nach Ansicht des Bundespräsidenten "für ein Deutschland, das nicht griesgrämig, verbissen und herablassend auftritt, sondern freundlich, zuversichtlich und fair". Steinmeier wünschte Löw für den neuen Lebensabschnitt, Zeit um durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen.