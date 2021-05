"Mir war gleich klar, ich will jetzt nicht rausgehen und leere Straßen fotografieren, leere Plätze. Das haben halt viele gemacht und das hat auch seine Berechtigung. Fand ich auch gut. Aber ich wollte was anderes, was einfacheres. Und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, auf diese Gestaltung: immer ein Bild von ihr, eines von mir und dass wir es dann montieren."

Alex Jung, Fotografin, Emmendingen