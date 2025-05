Oscar des Engagements für Oscar Guidone: Italiener aus Emmendingen ausgezeichnet

Spendensammler, Fußballer, Reiseführer: Der heimliche Star aus Emmendingen, Oscar Guidone, ist für sein unermüdliches Engagement als Brückenbauer zwischen Deutschland und Italien geehrt worden.

Wohl ein unvergesslicher Abend für Oscar Guidone: Der 81-Jährige ist am Montagabend in Emmendingen mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg gewürdigt worden. Die Staufermedaille ist eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land und seine Bevölkerung.

Von Wanderungen bis zu italienischen Gottesdiensten

Das Leben von Oscar Guidone könnte mühelos die Seiten unzähliger Bücher füllen. So bunt wie sein Lebenslauf, so vielfältig ist auch sein Engagement. Als Wanderführer stapfte er zur Emmendinger Hochburg, plante italienische Gottesdienste in Emmendingen und organisierte jahrzehntelang Reisen von Emmendingen in seine Heimatstadt Torre Annunziata in der Region Kampanien im Süden Italiens. Deutsche und Italiener zusammenzubringen, das war stets seine treibende Kraft. Einer der Meilensteine auf diesem Weg: die Gründung einer Städtefreundschaft zwischen seiner Heimatstadt und Emmendingen. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es rege Verbindungen zwischen dem Breisgau und dem Gold von Neapel - dank Guidone.

Die Verleihung der Staufermedaille empfindet Guidone als "eine große Ehre, ich freue mich wahnsinnig. Dabei habe ich anfangs gar nicht gewusst, was das ist. Ich musste erst bei Google nachschauen", gesteht er mit einem Lächeln.

Die Staufermedaille wird pro Jahr ungefähr 50-mal vergeben. IMAGO IMAGO Pressefoto Baumann

Botschafter für Völkerverständigung

Der 81-jährige Guidone kam 1968 nach Südbaden, nachdem er seine inzwischen verstorbene Frau im Urlaub in Positano an der malerischen Amalfiküste kennengelernt hatte. Nach einigen Besuchen in Emmendingen folgte die Verlobung, und Guidone zog endgültig nach Emmendingen. "Ich wollte unbedingt hier bleiben", sagt er rückblickend.

Zunächst fand er Arbeit bei der französischen Armee auf dem Flugplatz in Freiburg, bevor er später insgesamt 33 Jahre in der Sportartikelabteilung bei Hertie in Freiburg tätig war. "Eigentlich bin ich gelernter Buchhalter, aber ich habe nie als Buchhalter gearbeitet", bemerkt Guidone schmunzelnd. Vor seiner Auswanderung nach Südbaden verdiente er seinen Lebensunterhalt als Torhüter in der zweiten und dritten italienischen Fußballliga.

Oberbürgermeister Schlatterer erfreut

Emmendingens Oberbürgermeister Stefan Schlatterer (CDU) ist hocherfreut über die besondere Auszeichnung Guidones und lobt sein vielseitiges Engagement. Er beschreibt ihn mit den Worten "eine Ruhelosigkeit im posititven Sinne", "ein übersprühendes Temperament als Italiener". In Emmendingen, so betont Schlatterer, habe Guidone seine zweite Heimat gefunden.