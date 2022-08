Im Stubenhaus in Staufen wurde am Mittwochvormittag der diesjährige Peter-Huchel-Preis vergeben. Er ging erstmals an einen Lyriker mit türkischen Wurzeln: Dinçer Güçyeter.

Dinçer Güçyeter bekommt den Peter-Huchel-Preis für seinen dritten Gedichtband "Mein Prinz, ich bin das Ghetto". Die Jury aus sieben Autorinnen, Literaturkritikern und Literaturwissenschaftlerinnen sieht darin eine herausragende Neuerscheinung des vergangenen Jahres. Der Band öffne "eine sehr eigene und doch vertraute Welt zwischen dem niederrheinischen Nettetal und Anatolien, zwischen Kind-Sein und Vater-Werden, zwischen Heinrich Heine und Dinçer Güçyeter", heißt es in der Jurybegründung. "Er unterläuft - oft humorvoll - herrschende postmigrantische Stereotype". Sein Gedichtband zeichne sich durch eine "expressionistische Sprachwucht und feinsinnige Ambivalenz" aus.

Güçyeter bedankte sich auf ungewöhnliche Weise - gemeinsam mit seinem zehnjährigen Sohn Yilmaz. Überreicht wurde der Preis am Mittwoch in Staufen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von SWR-Intendant Kai Gniffke.

Der Peter-Huchel-Preis 2022 geht an den Deutschtürken Dinçer Güçyeter. SWR Ina Held

Aus: "Mein Prinz, ich bin das Ghetto" von Dinçer Güçyeter „Ich packe Unterwäsche in die Alditüte,

Socken, Salzstangen, Kekse

und einen billigen Gedichtband,

dir gewidmet.

Mein Prinz.

Ich bin das Mängelexemplar, binde mich neu,

gib mir einen neuen Titel.“

Lyriker mit eigenem Verlag und Gabelstaplerfahrer

Dinçer Güçyeter ist 1979 als Sohn eines Kneipiers und einer Angestellten in Nettetal am Niederrhein (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er absolvierte den Realschulabschluss an einer Abendschule. Danach machte er eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker, verdiente sein Geld aber als Gastronom. Nebenbei schrieb er Gedichte und spielte Theater. 2012 gründete Güçyeter den auf Lyrik spezialisierten Elif-Verlag. Um diesen zu finanzieren, arbeitet Güçyeter bis heute als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. Der 43-Jährige ist Vater von zwei Kindern und lebt in seiner Geburtsstadt.

Preis für herausragendes lyrisches Werk des vergangenen Jahres

Der vom Land Baden-Württemberg und dem SWR gestiftete Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird seit 1984 für ein herausragendes lyrisches Werk des vergangenen Jahres verliehen. Der Preis erinnert an den Lyriker Peter Huchel, der am 30.4.1981 in Staufen im Breisgau gestorben ist. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas Kling, Friederike Mayröcker und Marcel Beyer.