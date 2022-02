Langer Stau nach Unfall auf der A5

per Mail teilen

Ein Auffahrunfall auf der A5 bei Schutterwald im Ortenaukreis sorgt für erhebliche Verkehrsbehinderungen Richtung Norden. Ein VW soll laut Polizei am Morgen in das Heck eines Sattelzugs geprallt und erst nach über 100 Metern zum Stehen gekommen sein. Dabei entstand ein großes Trümmerfeld. Der Verkehr wird an der Unfallstelle auf dem Standstreifen vorbeigeleitet, der Rückstau war zeitweise über 10 Kilometer lang. Wie lange die Teilsperrung noch anhält, lässt sich laut Polizei noch nicht abschätzen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.