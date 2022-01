Neugründungen deutlich angestiegen

Laut einer Studie regionaler Wirtschaftsfördergesellschaften hat sich die Zahl der Neugründungen in Südbaden von 2019 auf 2020 um 40 Prozent erhöht. Ein Anstieg, der laut Studie deutlich über der bundesweiten Entwicklung liegt. Und auch der Anteil an Frauen, die ein Startup gründen, sei im Südwesten merklich höher. Die neuen Jungunternehmen seien auch als Arbeitgeber erfolgreich. Jedes vierte Startup-Unternehmen in Südbaden beschäftige inzwischen mehr als fünf Mitarbeitende. Neugründungen gibt es vor allem in den Bereichen Umwelttechnologie, Ernährung, Industrie und Medizin und das Thema Nachhaltigkeit spiele eine immer größere Rolle. Rund ein Drittel der Startups versuche, ökologisch zu wirtschaften.