Start-Up aus Ohlsbach vermietet Lagerboxen

per Mail teilen

Menschen ohne Keller, die beispielsweise Ski oder Winterreifen lagern möchten, können in Ohlsbach neuerdings Lagerboxen mieten: Beim Start-Up "Loka Selfstorage".

Sebastian Karcher (li.) und Janis Lohmüller hatten die Idee für die individuellen Lagerboxen. SWR Ulf Seefeldt

Die beiden Freunde Sebastian Karcher (27) und Janis Lohmüller (25) haben die Firma 2020 gegründet. Karcher ist Betriebswirt, Lohmüller ist Wirtschaftsingenieur. "LOKA Selfstorage" machen sie nebenberuflich. Erst hatten sie nur eine Halle in Bühl gemietet und hier die Lagerboxen angeboten. Nun sind sie auch in Ohlsbach im Ortenaukreis in einer ebenfalls gemieteten Halle aktiv. Ihr Angebot soll unkompliziert sein.

Menschen, die eine Weltreise machen, lagern hier ihre Dinge

Die Kunden sind Menschen, die keinen Keller haben, aber Dinge lagern möchten. Oder Menschen, die eine Weltreise machen, ihre Wohnung gekündigt haben und ihr Hab und Gut unterbringen müssen.

In der Ohlsbacher Halle gibt es 130 Lagerräume

Die Halle in Ohlsbach ist unterteilt in 130 Lagerräume. Die Räume sind verschieden groß. Von einem Quadratmeter bis zu 15 Quadratmetern. Sechs Quadratmeter kosten zum Beispiel im Monat 79 Euro.