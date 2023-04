Start der Planungen für Zentralklinikum Hochrhein

Im Kreis Waldshut beginnen die Planungen für den Bau eines neuen Zentralklinikums Hochrhein. Aus ehemals vier Krankenhäusern im Kreis soll eines am Standort in Albbruck entstehen.

Mit der Auftragsvergabe an einen Generalunternehmer kann der Kreis mit den Planungen beginnen. 24 Millionen wird die Planung kosten. Sie soll Ende 2026 beendet sein. Die neue Einrichtung soll etwas größer sei als die noch bestehende Hochrheinklinik in Waldshut-Tiengen heute. Das Zentralklinikum wird in Albbruck (Kreis Waldshut) stehen. Es soll 350 Betten und 800 Mitarbeitende haben. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die neue Klinik im Zuge der Krankenhausstrukturreform auf Stufe 2 eingeordnet wird. Das heißt: das Hochrheinklinikum soll nicht nur der Grundversorgung dienen, sondern auch spezielle medizinische Angebote haben. Das sei nicht nur für die Region wichtig, so Martin Kistler. Es sei auch ein entscheidender Faktor für die Gewinnung von Fachkräften. Als reiner Grundversorger sei ein Krankenhaus künftig nicht überlebensfähig, so die Einschätzung von Klinikchef Hans-Peter Schlaudt.