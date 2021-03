Bei der Eröffnung der Freiburger Schnelltestzentren gab es bizarre Szenen: Während draußen Menschen in der Warteschlange Abstand halten mussten, drängten sich drinnen zahllose Vertreter von Politik und Presse auf engstem Raum. Geht gar nicht, findet SWR Reporter Robert Wolf.

Bei der Einweihung des neuen Schnelltestzentrums im Freiburger Konzerthaus war live mitzuerleben, was während Corona schief laufen kann. In dem schmalen Gang, auf dem der Pressetermin stattfand, war nicht viel Platz, um Abstand zu halten. Geschätzt 25 Menschen drängen sich Stunden beim Pressetermin am Nachmittag auf engstem Raum. Man kennt sich, gibt sich die Faust zur Begrüßung und redet lang, laut und ausführlich miteinander. Immerhin alle mit Maske.

Aber als dann der Erste Bürgermeister Ulrich von Kirchbach mit gutem Beispiel vorangehen wollte und sich live vor der Presse testen ließ, gingen viele Kollegen ganz nah mit der Kamera ran. Zu nah für mein Verständnis. Von Abstand und Verantwortung keine Spur. Eine Szene wie beim Anstich des Oktoberfest-Bieres. Was wäre denn, wenn der Erste Bürgermeister jetzt positiv getestet wird? Nennen wir es leichtsinnig – vielleicht sogar fahrlässig, unverantwortlich. Der Pressetermin war schlecht vorbereitet und ein Hygienekonzept nicht zu erkennen.

Das Unverständnis konnte man übrigens auch in den verwirrten Gesichtern der Bürgerinnen und Bürger erkennen, die sich testen lassen wollten. Denn sie mussten sich auf dem Weg zum Test zwischen einer dicht gedrängten Menschenmenge aus Presse und Politik durchzwängen. So etwas stärkt das Vertrauen und die Zustimmung in politische Entscheidungen überhaupt nicht. Während die Bürger corona-müde sind, ist in solchen Momenten dann plötzlich wieder alles egal, weil man ein gutes Bild haben will? Liebe Kollegen, liebe Politik: Das geht gar nicht!